A14: Autofahrerin bei Gröbers ausgebremst, Unfallflucht bei Trotha

Am 29.12.2025, gegen 13:00 Uhr, gab eine 46-jährige Fahrerin aus Halle (Saale) die Straftat der Nötigung zur Anzeige. Ihren Angaben zufolge fuhr ihr zwischen den Anschlussstellen Gröbers und Halle-Ost der Fahrer eines Pkw Mercedes mehrfach dicht auf und gab dabei die „Lichthupe“. Anschließend wurde sie von ihm überholt und ausgebremst, sodass es beinahe zu einem Verkehrsunfall kam. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

In der vergangenen Nacht, gegen 01:30 Uhr, wurde bekannt, dass sich nahe der Anschlussstelle Halle-Trotha ein Verkehrsunfall ereignet hat. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs kollidierte im Baustellenbereich mit zwei Warnbaken und verließ den Unfallort unerlaubt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.