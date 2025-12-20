Bürgerbeirat zum Strukturwandel in Sachsen-Anhalt benötigt Unterstützung

Im Bürgerbeirat zum Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier sind Plätze freigeworden. Bewerben können sich für den Landkreis Mansfeld-Südharz Männer im Alter von 16 bis 30 Jahren, welche wohnhaft im Landkreis Mansfeld-Südharz sind und bislang keinem Verband, Verein oder einer anderen Form von Organisation als Interessensvertretung im Rahmen des Strukturwandels angehören. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Auch für den Saalekreis sowie für die Stadt Halle (Saale) wird Verstärkung gesucht. Für den Saalekreis können sich Frauen im Alter von 31 bis 45 Jahren bewerben; die Stadt Halle (Saale) sucht in derselben Altersgruppe einen männlichen Vertreter. Die Voraussetzungen entsprechen denen der oben genannten Vakanz.

Auch Interessierte aus den anderen Revierlandkreisen sind eingeladen, ihr Interesse zu bekunden – engagierte und motivierte Menschen vor Ort sind stets herzlich willkommen.

Der Bürgerbeirat erhält Informationen zu aktuell wichtigen Themen und Fördervorhaben im Rahmen des Strukturwandels im Mitteldeutschen Revier, diskutiert und erarbeitet gemeinsam Empfehlungen. Die Ergebnisse werden in der Interministeriellen Arbeitsgruppe und im Revierausschuss angehört und fließen in die dortigen Entscheidungen ein. Ziel ist es, die Perspektive von Bürgerinnen und Bürgern bei der Entwicklung der Region aktiv einzubeziehen.

In dem Gremium engagieren sich derzeit 20 Bürgerinnen und Bürgern im Alter von 23 bis 70 Jahren aus dem Burgenlandkreis, Saalekreis, Landkreis Mansfeld-Südharz, Landkreis Anhalt-Bitterfeld und der Stadt Halle (Saale), um ihre Perspektiven bei Entscheidungen für Projektförderungen und Ziele der Transformation einzubringen.

Bewerbungen können an buergerbeirat.strukturwandel@prognos.com gerichtet werden.