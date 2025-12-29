Einbruch in mehrere Geschäfte im Neustadt Centrum: Täter kamen übers Parkdeck
Vermutlich in der Nacht zu Montag wurde in mehrere Geschäfte im Neustadt Centrum eingebrochen. Bemerkt wurde die Tat am Morgen gegen 3 Uhr, so eine Polizeisprecherin.
Durch Gewaltanwendung hatte man sich vom Parkdeck aus Zugang verschafft. Bei einem Technikmarkt und vier weiteren Geschäften des Centers fanden sich Einbruchsspuren.
Detaillierte Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist ebenfalls noch nicht bekannt. Allerdings wurde beispielsweise bei Medimax die Vitrine mit Smartphones aufgebrochen. Auch der ALDI-Markt öffnete erst verspätet.
Kriminaltechniker kamen zum Einsatz um Spuren zu sichern. Auch ein Fährtenhund war im Einsatz.
Bereits vor wenigen Wochen gab es bereits einen Einbruch ins Einkaufszentrum.
Die aufgenommenen polizeilichen Ermittlungen dauern an.
Nachts 3 Uhr. Somit kann man den Täter Kreis ziemlich gut eingrenzen. Weil ja keine normalen Menschen in das Center rein und raus kommen. Ohne Schlüssel und so 😉
„Bemerkt wurde die Tat am Morgen gegen 3 Uhr,..“
Die Polizei sucht noch ganz schlaue Mitarbeiter :))))
Bilder und Videos der Überwachungskameras am besten gleich zur veröffentlichen Verhandlung herausgeben um die Ermittlungen zu unterstützen.
Welche Bilder bzw Videos ?
Das Center ist so offen wie ein Zelt. Wenn mann möchte kommt mann zur jeder Tageszeit rein. Und 99 % der Läden haben keine Alarmanlage.
Und wer die Augen auf macht erkennt das auch.
Auch wenn es angeblich „so offen wie ein Zelt“ ist, gibt es zu 100% eine Videoüberwachung, die die Straftaten aufgezeichnet hat.
Wenn nicht sogar zu 200%.
Leider nicht.
Meibm Mutter wurde im Aldi ausgeraubt und weder Aldi noch das Centermanagement (melden sich nicht einmal auf eine E-Mail) fühlen sich zur Strafermittlung in der Lage.
Angeblich gibt es keine Kameras.
Strafermittlung macht auch nicht Aldi oder das Centermanagement, sondern die Staatsanwaltschaft.
Da traust du dich komischerweise nicht nachzufragen….
wann findet die veröffentlichen Verhandlung statt
möchte auch veröffentlichen verhandeln
„veröffentlichen Verhandlung“
Die russischen Bots müssen noch viel lernen. Eine bloße Aneinanderreihung von deutschen Wörtern ergibt noch nicht unsere Sprache.
„..zur veröffentlichen Verhandlung..“
Wat meinste?
Ermittlungen meine ich.
„zur veröffentlichen Verhandlung“
…bitte was?
Und zack , die „Spezialisten“ melden sich zu Wort.
@Tom,3 Uhr? Welcher Täterkreis könnte es deiner Meinung nach denn sein.
@Detlef???Ich vermute mal Sternburgsyndrom.
Ich vermute Schlafwandler, kleine Umzugsunternehmen, Detektive, Leute mit Taschenlampen, kleine Handwerker……
lol …. sternisyndrom
Gibt es keinen Alarm? Und was zeigen die Kameras? Und was sagt die Security?
Dass heutzutage überall Kameras sind, ist man gewohnt.
Aber es muss angekündigt sein, und das habe ich noch nicht gesehen.
Außerdem, das Center hat mehrere Eingänge. Man kann zu einem rein, aber zu einem anderen raus. Vielleicht werden die Zugänge gezählt, aber auch die Ausgänge? Und die täglich verglichen?
Was soll beim Zählen der Ein- und Ausgänge rauskommen?
42
Gibt es nicht, game over.
Videoüberwachung,Wachschutz,Alarmanlage????? Die Diebe werden immer dreißter…Kein wunder bei den geringen Strafen,da lachen die drüber…Wünsche allen einen guten Rutsch…
Im Vergleich zu wann werden Diebe immer dreister? Wann konnten Diebe nicht dreist sein?
Zu Ost Zeiten. Da wurden Zig. gemaust und andere kleine Sachen. Denn wenn die Täter erwischt worden sind, haben die erstmal die Plane voll bekommen
Bei bekannten Tätern gings ins Arbeitslager nach Raßnitz oder Thale!
Völlig richtig! Von größerem Diebstahl oder noch schlimmer hätte man ja auch in Freiheit oder im Neuen Deutschland gelesen oder in der Aktuellen Kamera wäre darüber berichtet worden. Die DDR war quasi kriminalitätsfrei, jeder hatte Arbeit und eine warme Bude. Deswegen gab es auch immer um die 98% Wahlergebnisse, weil alle zufrieden und glücklich waren.
Warum gibt es die DDR eigentlich nicht mehr. 🤔
Geklaut wurde schon immer.
Gelegenheit macht Diebe.
Wer schon etwas älter ist, erinnert sich vielleicht an die Einführung der Selbstbedienung, muss so etwa Mitte der Sechziger Jahre hier gewesen sein. Vorher wurde man bedient, manchmal war man es auch. Milch zB holte man täglich mit der Kanne im Konsum, die die Verkäuferin mit einem Maß aus der großen Kanne schöpfte.
Die gab’s aber imho fast nur für Kinder. Oft war das meine Aufgabe, die Milch zu holen. Zuhause wurde die abgekocht und ins Fenster gestellt. Da ich gern Milch trank (ich hab genug gekriegt!!!), hab ich immer mal den Topf angesetzt, und damit das nicht auffiel, Wasser dran.6
Später kam dann die Flaschenmilch, es gab dann auch mehr Milch.
Aber, um auf die Selbstbedienung zurück zu kommen — ich war in den späten Sechzigern das erste Mal in dem Land, das sich damals CCCP / UdSSR nannte. Da war SB noch was gaaaanz Neues. ZB im Fleischerladen musste man erst an der Kasse zahlen und dann am Stand die Wurst verlangen, zB ’sto Gramm Doktorskaja‘ und die Verkäuferin schnibbelte dann solange, bis eben 100 g dieser Wurst auf der Waage waren.
…um die Ecke ist eine Polizeistation!
Wurde da auch eingebrochen?
….und?
Die ist nachts aber nur “ Notesetzt“ damit man dort etwas melden kann. Wenn du Polizei in der Nacht brauchst kommen sie dann aus Halle gefahren.
Wiegands „Zukunftsstadt“ zeigt wieder einmal ihr liebliches Antlitz. 200 m entfernt von der Polizeiwache agieren die Verbrecher ungeniert und ungestört.
Es wird Zeit, dass Wiegand endlich als Polizeioberhauptmann zurücktritt.
Wennemann frag doch mal nach der Besetzung nachts
@Wennemann , was hat der geexte OB jetzt damit zu tun? War der etwa für die Polizei zuständig? Wurde der auch mit Blaulicht eskortiert?
Leute, das gab es schon immer. Normales Stadtbild.
Das sieht nach Arbeit einer Bande aus .