Einbruch in mehrere Geschäfte im Neustadt Centrum: Täter kamen übers Parkdeck

Vermutlich in der Nacht zu Montag wurde in mehrere Geschäfte im Neustadt Centrum eingebrochen. Bemerkt wurde die Tat am Morgen gegen 3 Uhr, so eine Polizeisprecherin.

Durch Gewaltanwendung hatte man sich vom Parkdeck aus Zugang verschafft. Bei einem Technikmarkt und vier weiteren Geschäften des Centers fanden sich Einbruchsspuren.

Detaillierte Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist ebenfalls noch nicht bekannt. Allerdings wurde beispielsweise bei Medimax die Vitrine mit Smartphones aufgebrochen. Auch der ALDI-Markt öffnete erst verspätet.

Kriminaltechniker kamen zum Einsatz um Spuren zu sichern. Auch ein Fährtenhund war im Einsatz.

Bereits vor wenigen Wochen gab es bereits einen Einbruch ins Einkaufszentrum.

Die aufgenommenen polizeilichen Ermittlungen dauern an.