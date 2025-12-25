Einbrüche in mehrere Pkw in Halle (Saale)

Im Verlaufe des 24.12.2025 wurden mehrere Einbrüche in Pkws in Halle (Saale) gemeldet. Als eine Pflegedienstmitarbeiterin gegen 08.45 Uhr in der Lutherstraße zu ihrem Dienstwagen kam, stellte sie fest, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen war. Aus dem Auto wurde das Weihnachtsgeschenk für einen Patienten gestohlen.

Um 10.00 Uhr bemerkte der Halter eines in der Schillerstraße abgestellten VW Passat, dass das Innere seines Wagens durchwühlt wurde. Wie das Auto zuvor geöffnet wurde, ist derzeit noch unklar. Dem ersten Anschein nach ist nichts entwendet worden.

Gegen 13.30 stellte die Besitzerin eines VW Polo fest, dass im Bereich „Vor dem Hamstertor“ die hintere Scheibe der Beifahrerseite ihres Wagens eingeschlagen war. Aus dem Auto wurden zwei Weinflaschen entwendet. In allen Fällen ermittelt nun die Kripo nach den Tätern.