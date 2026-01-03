Evangelische Studierendengemeinde unterstützt Verein gegen häusliche Gewalt an Frauen

Der Verein Towanda! Halle, der sich gegen häusliche Gewalt an Frauen und Kindern engagiert, hat zum Jahresende eine Spende der Evangelischen Studierendengemeinde Halle (ESG) erhalten. Die Studierenden sammelten die Spendensumme in Höhe von fast 1000 EUR über das gesamte Jahr hinweg bei Gemeindeabenden und Gottesdiensten.

Mit der Unterstützung kann Frauen und Kindern geholfen werden, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Die Mittel werden unter anderem für Lebensmittel in akuten Notsituationen, für Sicherungsmaßnahmen an Mobilgeräten oder auch für kleinere Geschenke für Kinder eingesetzt, die die Weihnachtsfeiertage gemeinsam mit ihren Müttern im Frauenschutzhaus der Stadt Halle verbringen.