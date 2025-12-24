“Halle ist auf einem sehr guten Weg”: OB Vogt mit Weihnachtsgruß an die Hallenser

Seit 9 Monaten ist Dr. Alexander Vogt Oberbürgermeister Vogt Halle (Saale). Nun steht seine erste Weihnachts- und Neujahrsrede an.Die Tage seit seinem Amtsantritt habe er als “extrem verdichtete Zeit wahrgenommen, mit vielen Eindrücken und spannenden Herausforderungen.”

Die vielen Begegnungen mit den Hallensern hätten ihm gezeigt, wie lebendig und engagiert die Stadtgesellschaft sei, so Vogt. Er geht in seiner Rede auch auf anstehende Herausforderungen wie die schwierige Finanzlage und den Fachkräftemangel und Enttäuschungen wie der Entscheid gegen die Saalestadt als JVA-Standort.

“Aber ich bin fest überzeugt: Halle ist auf einem sehr guten Weg.” Vogt geht dabei auf anstehende Investitionen beispielsweise am Weinberg Campus und im Star Park ein, ebenso auf die Entwicklungen am Riebeckplatz mit dem Zukunftszentrum.