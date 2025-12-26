Laube am Heizkraftwerk abgebrannt

Am Freitag, gegen 6.30 Uhr, kam es im Bereich des Heizkraftwerks zum Brand einer Gartenlaube. Die Laube wurde durch das Feuer nahezu vollständig zerstört. Ein Verantwortlicher konnte vor Ort nicht erreicht werden, Zeugen oder Mitteilende wurden am Einsatzort nicht angetroffen.

Zudem wurden eine Plastikkiste sowie Holzlatten eines angrenzenden Nachbargrundstücks beschädigt. Die Brandursachenermittlungen dauern weiter an. Der Brandort wurde durch die Beamten abschließend abgesperrt.