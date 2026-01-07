Löhne rauf, Kaufkraft runter: Hallenser geben durchschnittlich 19,5% ihre Monatseinkommens für Mieter aus – Platz 340 von 400 im bundesweiten Vergleich

Halle (Saale)/Sachsen-Anhalt. Die Einkommen in Deutschland sind seit 2016 nominal kräftig gestiegen – um rund 27 Prozent. Doch real blieb davon kaum etwas übrig: Nur 1,3 Prozent Plus nach Abzug der Inflation. Für viele Haushalte bedeutet das Stillstand oder sogar Verlust an Kaufkraft. Besonders spürbar wird das beim Wohnen, denn in zahlreichen Regionen sind die Mieten schneller gestiegen als die Löhne.



Vor diesem Hintergrund veröffentlicht DataPulse Research heute die Studie „Mehr Lohn, weniger Platz“ – eine umfassende Analyse der Mietbelastung und Einkommensentwicklung in rund 400 deutschen Kreisen und kreisfreien Städten. Die Untersuchung zeigt: Deutschlandweit frisst das Wohnen einen immer größeren Teil des Einkommens auf. Am höchsten ist die prozentuale Belastung in Fürstenfeldbruck, Einwohner geben hier 39,7% ihres Einkommens für die Miete aus, gefolgt von München und Dachau. Mit 14,7% ist die Belastung der Mieter in Salzgitter am geringsten, auch in Chemnitz und Holzminden müssen die Bewohner einen vergleichsweise geringen Anteil ihres Lohn für Miete aufwenden.

Halle unter dem Bundesdurchschnitt – aber keine Entwarnung



Im bundesweiten Vergleich belegt Halle Platz 340 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten. Damit liegt die Saalestadt 4,2 Prozent unter dem bundesweiten Durchschnitt der Mietbelastung. Konkret bedeutet das: 19,5 Prozent des Nettoeinkommens gibt ein Einpersonenhaushalt in Halle im Jahr 2024 für eine 50-Quadratmeter-Wohnung aus.



Bemerkenswert ist der Trend: Gegenüber 2014 ist die Mietbelastung in Halle um 0,6 Prozentpunkte gesunken (von 20,1 auf 19,5 Prozent). Während in vielen Metropolen der Anteil des Einkommens fürs Wohnen deutlich gestiegen ist, blieb Halle vergleichsweise stabil.

Sachsen-Anhalt: Moderate Mieten, schwache Kaufkraft



Für Sachsen-Anhalt insgesamt bestätigt die Studie ein bekanntes Bild: Die Mieten sind im Bundesvergleich moderat, doch die Einkommensentwicklung bleibt hinter anderen Regionen zurück. Das führt dazu, dass selbst geringe Mietsteigerungen für viele Haushalte spürbar sind. Besonders Alleinlebende und Menschen mit niedrigen Einkommen geraten unter Druck – trotz niedrigerer Quadratmeterpreise.



„Mehr Lohn, weniger Platz“ zeigt: Wo Löhne kaum zulegen und Lebenshaltungskosten steigen, wird Wohnen selbst bei moderaten Mieten zur Belastung. In Halle kommt zwar statistisch „weniger“ vom Einkommen für die Miete weg als anderswo – doch der Spielraum für Rücklagen, Konsum oder Altersvorsorge bleibt gering.

Deutschlandweit wächst die Schere



Bundesweit verdeutlicht die Studie eine strukturelle Entwicklung: Nominale Lohnzuwächse werden von Inflation und Mieten aufgezehrt. In vielen Regionen kommt beim real verfügbaren Einkommen „nichts mehr an“. Halle profitiert aktuell von einer im Vergleich entspannten Marktlage – doch ohne stärkere Einkommenszuwächse bleibt auch hier das Risiko, dass die Mietbelastung wieder steigt.

Zur Studie und den Daten



– Studie „Mehr Lohn, weniger Platz“: https://track.datapulseresearch.de/track/click/v2-815485688

– Übersicht der Mietbelastung in allen 400 Kreisen und kreisfreien Städten: https://track.datapulseresearch.de/track/click/v2-815485689

– Vollständige Analyse mit interaktiven Karten und Landesvergleichen: https://track.datapulseresearch.de/track/click/v2-815485690