Du bist Halle

Mitbegründerin des Kunstvereins Talstraße: Hallesche Künstlerin Rosemarie Rataiczyk verstorben

von · 30. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert