Nach Stromausfall im Buna-Werk: Ursache noch unklar, noch nicht alle Anlagen laufen wieder – Fackel kann auch in den nächsten Tagen lodern

Eine riesige Flamme über den Buna-Werken hat am Silvestertag für Aufsehen gesorgt. Die Ursache sei in Stromausfall gewesen, teilte das Unternehmen Dow mit.

„Einige der betroffenen Anlagen am Chemiestandort laufen wieder, bei einzelnen gibt es aktuell noch Arbeiten zum Wiederanfahren“, sagt Florian Hartling vom DOW Olefinverbund. „In den nächsten Tagen kann es daher kurzzeitig zu weiterer Fackelbelastung kommen.“

Die Ursachen für den teilweisen Stromausfall werden derzeit noch ermittelt.