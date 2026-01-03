Du bist Halle

Nach Stromausfall im Buna-Werk: Ursache noch unklar, noch nicht alle Anlagen laufen wieder – Fackel kann auch in den nächsten Tagen lodern

von · 3. Januar 2026

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert