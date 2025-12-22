Nonfood-Discounter KiK im Ritterhaus öffnet ab Januar erst später

Schlagwörter
AfD Ausbildung Bahn Basketball Baustelle Bildung Brand CDU Corona Diebstahl Einbruch Eishockey Fahrrad Feuerwehr Flughafen Fußball Handwerkskammer Haushalt HAVAG HFC Impfung Kita Klima Laternenfest Lions Neustadt Polizei Rechtsextremismus Saale Bulls Schule Silberhöhe Spd Stadtrat Stadtwerke Statistik Straßenbahn Streik SV Halle Terroranschlag Ukraine Unfall Uniklinik Universität Weihnachtsmarkt Zoo
Aktuelle Polizei-Meldungen
-
Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung in Halle-Neustadt
22. Dezember 2025
-
Unfall im Südpark: Autofahrerin erfasst beim Rückwärtsfahren Fußgängerin
21. Dezember 2025
-
Schwarzfahrerin im ICE wurde bereits per Haftbefehl gesucht
21. Dezember 2025
-
-
Werbung
Mehr
Neueste Kommentare