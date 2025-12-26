Rettungseinsatz in Ammendorf: Mann und Hund brechen auf Eisfläche ein

Ein dramatischer Rettungseinsatz hat sich am 2. Weihnachtstag ereignet. Mitglieder der halleschen Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr haben heute Mittag einen Mann gerettet, der mit seinem Hund auf Höhe der Schafbrücke in Ammendorf eine Eisfläche der Weißen Elster betreten hatte und ins eiskalte Wasser eingebrochen war, informiert die Stadtverwaltung.

Bei der Bergung von Mann und Hund kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die verunglückte Person wurde dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus eingeliefert, der verletzte Hund wurde zu einem Tierarzt gebracht.

Die Stadt Halle (Saale) warnt eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen. Das Eis ist nicht tragfähig und kann unvermittelt brechen – mit lebensbedrohlichen Folgen.