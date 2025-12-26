Rückkehr in den Bundesliga-Alltag: Wildcats reisen morgen zur HSG Bensheim-Auerbach

Nach der langen WM-Pause steht für die Wildcats in der Alsco Handball Bundesliga Frauen das erste Auswärtsspiel an. Die Reise führt am 27.12.2025 zur HSG Bensheim-Auerbach – eine der Topadressen der Liga und zugleich ein echter Gradmesser zum Wiederbeginn des Spielbetriebs. Die Aufgabe könnte kaum anspruchsvoller sein, denn mit den Flames wartet eines der formstärksten Teams der Liga.

Intensive Arbeit in der WM-Pause

Die Wildcats haben die spielfreie Zeit bewusst genutzt, um sowohl körperlich als auch mental neue Energie zu tanken. Gleichzeitig wurde intensiv an mehreren Stellschrauben gearbeitet. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf der Abwehrarbeit sowie auf Kleingruppen- und Abstimmungsprozessen. Ziel war es, mehr Stabilität ins eigene Spiel zu bringen und die Abläufe zu schärfen. Allerdings musste das Team von Ines Seidler in dieser „zweiten Vorbereitung“ auf vier Spielerinnen verzichten: Viktoria Marksteiner, Tena Petika, Marie Polakova und Marijana Ilic waren selbst bei der Weltmeisterschaft im Einsatz und fehlten entsprechend in Teilen der Trainingsphase.

Wildcats ohne Druck – Favoritenrolle bei Bensheim

Mit der HSG Bensheim-Auerbach treffen die Wildcats nun auf einen klaren Favoriten. Die Flames stehen aktuell auf Rang zwei der Tabelle und haben mit 12:2 Punkten ihre Ambitionen in dieser Saison eindrucksvoll untermauert. Der Kader ist auf allen Positionen hochklassig besetzt, insbesondere der Rückraum überzeugt durch eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Kreis. Hinzu kommen mit Mareike Thomaier und Nina Engel zwei aktuelle WM-Silbermedaillengewinnerinnen, die dem Spiel der Gastgeberinnen zusätzliche Qualität und Erfahrung verleihen. Für die Wildcats geht es in dieser Partie weniger um die Tabellenkonstellation, sondern vielmehr darum, Selbstvertrauen zu sammeln und sich taktisch weiterzuentwickeln. Ohne großen Druck können verschiedene Varianten ausprobiert und die im Training erarbeiteten Inhalte unter Wettkampfbedingungen getestet werden.

LIVE bei Dyn und Sporteurope.tv

Entscheidend wird sein, von Beginn an fokussiert aufzutreten. In der Defensive müssen die Wildcats konsequent zupacken, kompakt stehen und die gefährlichen Verbindungen im Spiel der Flames frühzeitig unterbinden. Im Angriff gilt es, die Fehlerquote niedrig zu halten und insbesondere technische Fehler zu vermeiden, um Bensheim nicht zu einfachen Toren einzuladen. Trotz der klaren Ausgangslage bietet das Spiel die Chance, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und mit einem positiven Gefühl aus der Partie zu gehen. Wenn es den Wildcats gelingt, die Trainingsinhalte umzusetzen und über 60 Minuten konzentriert zu bleiben, kann das erste Auswärtsspiel nach der WM-Pause zu einem wichtigen Schritt in der weiteren Saisonentwicklung werden. Anpfiff der Begegnung ist um 18:00 Uhr in der Weststadthalle. Die Partie wird live von DYN und Sporteurope.tv übertragen.