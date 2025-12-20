Du bist Halle

Sachsen-Anhalts Lehrer starten im Januar mit KI-Workshop

von · 20. Dezember 2025

  1. Alt-Hallenser sagt:
    20. Dezember 2025 um 10:14 Uhr

    Irgendwann werden auch die Lehrer überflüssig, haben ja die KI😉

  2. Denkt nach! sagt:
    20. Dezember 2025 um 10:36 Uhr

    „..den Bezug zu den UN-Nachhaltigkeitszielen..“
    KI-Nutzung ist NICHT nachhaltig!
    KI-Nutzung verbraucht etwa 10x mehr Energie als eine Google-Suche.
    KI-Nutzung ist ein enormer Stromfresser und steigt stetig!

    Was spricht für KI?

    • Kevin S. sagt:
      20. Dezember 2025 um 14:35 Uhr

      Mit einer KI kann ich in kurzer Zeit Videos zu jedem Thema generieren. Gestreut über eineiige dünne Kanäle, kann ich mit diesen Videos in kurzer Zeit nichts nur Millionen sondern Milliarden Aufrufe erreichen.
      Qualität unterliegt Quantität.
      Wahrheit, Lüge, brainrot alles egal. Aufrufe = Geld durch Werbung.

    • Halle-Leser sagt:
      20. Dezember 2025 um 15:55 Uhr

      Da fehlt noch:
      … die Ergebnisse der benutzten KI-Modelle basieren auf Wahrscheinlichkeiten.
      Vor 30 Jahren nannten wir das Fuzzy-Logik.

  3. A.W. sagt:
    20. Dezember 2025 um 13:13 Uhr

    Lesen, schreiben, rechnen ist offensichtlich überbewertet. Erschreckend, auf was man mittlerweile die Prioritäten setzt.
    Von Jahr zu Jahr wächst die Zahl der Schulabgänger, die mangels Grundlagenwissen nicht ausbildungsfähig sind.

