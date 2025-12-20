Sachsen-Anhalts Lehrer starten im Januar mit KI-Workshop

Im Januar 2026 startet das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung (LISA) die Fortbildungsreihe „KI-Coach“.



Diese vermittelt das notwendige Wissen und die praktischen Fähigkeiten, um Künstliche Intelligenz kompetent und pädagogisch sinnvoll im Unterricht zu behandeln und einzusetzen. Das Angebot richtet sich an alle Lehrkräfte, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zum Einsatz von KI-Tools im Unterricht auf- oder ausbauen möchten – egal, ob Einsteiger oder Fortgeschrittene. Das Fortbildungsprogramm besteht aus drei aufeinander aufbauenden Qualifikationsstufen. Lehrkräfte können individuell entscheiden, wie viele der Stufen Sie absolvieren möchten.



Qualifikationsstufe 1 richtet sich an Einsteiger. Hier wird praxisorientiert vermittelt, wie Künstliche Intelligenz grundsätzlich funktioniert und wie Text- und Bildgeneratoren im Unterricht sinnstiftend eingesetzt werden können. Zudem erhalten die teilnehmenden Lehrkräfte Zugriff auf fertig ausgearbeitete Unterrichtsmaterialien, die neben allgemeinen Grundlagen auch Aspekte wie die Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft, den Bezug zu den UN-Nachhaltigkeitszielen und ethische Fragestellungen behandeln. Für diesen Abschnitt der Fortbildungsreihe standen ursprünglich 90 Plätze zur Verfügung. Aufgrund der großen Nachfrage werden zurzeit insgesamt drei Durchgänge im Januar 2026 geplant, um allen Interessenten die Teilnahme zu ermöglichen.



Qualifikationsstufe 2 richtet sich an Fortgeschrittene. Sie befähigt dazu, KI-Projekte ohne Programmierkenntnisse im Unterricht umzusetzen. Dazu werden grundlegende Aspekte wie der KI-Projektzyklus und Verfahren der Datenverarbeitung vermittelt sowie ausgewählte „No-Code-Tools“ und praktische Anwendungsfälle vorgestellt. Abschließend erstellen die teilnehmenden Lehrkräfte ein individuelles Projekt zur Lösung einer Problemstellung mithilfe von KI, das im Anschluss auch mit Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden kann. Dieser Abschnitt der Fortbildungsreihe findet im Februar und März 2026 statt und ist für 60 Teilnehmende vorgesehen. Derzeit haben sich bereits mehr Personen angemeldet, jedoch wird angestrebt, allen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen.



Qualifikationsstufe 3 richtet sich an Lehrkräfte mit informatischer Vorerfahrung. Hier stehen die KI-Programmierung, das KI-Training und die Mustererkennung im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden arbeiten mit einer vollständig ausgearbeiteten Programmierumgebung für den konkreten Einsatz im Unterricht. Nach Abschluss dieser Qualifikationsstufe sind Lehrkräfte in der Lage, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern eigene KI-Lösungen für ein reales Problem zu entwickeln.



Bildungsminister Jan Riedel zeigte sich erfreut: „Die große Nachfrage nach der Fortbildungsreihe zeigt eindrucksvoll das große Interesse und Engagement unserer Lehrkräfte, Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll und kompetent in den Unterricht zu integrieren. Mit dem gestuften Angebot des LISA ermöglichen wir Lehrkräften einen praxisnahen Zugang zu einem der zentralen Zukunftsthemen unserer Zeit. Damit stärken wir nicht nur die digitale Bildung, sondern auch die Fähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler, KI kritisch, kreativ und ethisch reflektiert zu nutzen.“



Sachsen-Anhalt untermauert damit einmal mehr seine Rolle als eines der führenden Bundesländer bei digitalen Lernprozessen. Neben der systematischen Integration des Themas „Künstliche Intelligenz“ in den Informatik-Lehrplan ab Klasse 5 stärkt vor allem das Projekt „Lernwelt Sachsen-Anhalt“ zukunftsrelevante Kompetenzen durch innovative Lernformate und digitalen Medieneinsatz. Zudem sind an den Schulen in Sachsen-Anhalt Digitalassistentinnen und -assistenten sowie Digitalmentorinnen/-mentoren im Einsatz, um das digital gestützte Lehren und Lernen in der schulischen Praxis zu fördern.

Hintergrund

