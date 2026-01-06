Zechpreller aus der LUJAH-Bar melden sich nach Fotosuche

“Und wieder möchte ein Trio berühmt werden und in die Öffentlichkeitsfahndung kommen” – mit diesen Worten hat André Hamann, Betreiber der LUJAH-Bar, ein Foto hochgeladen. Zu sehen waren darauf zwei Frauen und ein Mann, ein Balken verdeckte die Augen, denn wegen Persönlichkeitsrechten darf Hmann nicht das komplette Gesicht der Personen zeigen. “Zeche prellen ist kein Kavaliersdelikt”, macht Hamann klar.

Und die Zechpreller haben sich offenbar selbst erkannt. Denn nur wenige Minuten später hat sich eine Frau gemeldet. Es sei alles nur ein großes Missverständnis gewesen, die Summe werde umgehend bezahlt.

Nun wartet Hamann auf die tatsächliche Begleichung der Rechnung. Und wenn nicht, dann dürfte in Zukunft die richtige Öffentlichkeitsfahndung durch Polizei und Gericht erfolgen. Dann auch ohne Balken vor der Augenpartie.