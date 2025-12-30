Zum Jahresabschluss reisen die Wildcats zum Tabellenführer

Mit dem Duell zwischen der HSG Blomberg-Lippe und den Wildcats steht am kommenden Spieltag das letzte Spiel des Jahres 2025 in der Alsco Handball Bundesliga Frauen an. In der PHOENIX CONTACT arena trifft am Dienstagabend der SV UNION Halle-Neustadt auf den aktuellen Tabellenführer und will sich trotz der schwierigen Phase selbstbewusst präsentieren.

Blomberg unter Druck – erste Niederlage kassiert

Die HSG Blomberg-Lippe grüßt weiterhin von der Tabellenspitze, ist jedoch nicht mehr ungeschlagen. Am vergangenen Samstag musste das Team von Trainer Steffen Birkner mit der Niederlage beim VfL Oldenburg (26:30) erstmals in dieser Saison Punkte abgeben. Entsprechend groß ist der Anspruch, vor heimischem Publikum Wiedergutmachung zu betreiben und das Jahr mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen.

Die HSG ist nicht nur als Tabellenführer, sondern auch individuell stark besetzt. Besonderes Augenmerk gilt Nieke Kühne, der Nationalspielerin und aktuellen Toptorjägerin der HSG mit 47 Treffern. Doch auch auf den übrigen Positionen verfügt Blomberg über große Qualität, Tiefe im Kader und variable Angriffslösungen. Mit pfeilschnellen Außen wie Alexia Hauf, Judith Tietjen und Farrelle Alicia Njinkeu sowie Kreisspielerin Laura Rüffieux werden die Fehler des Gegners gnadenlos bestraft. Auch im Tor ist die HSG dreifach stark besetzt – mit Melanie Veith, Nicole Roth und der ehemaligen Wildcat Lara Lepschi kann sich die Defensive auf ihre Frauen im Kasten verlassen.

Wildcats mit Blick nach vorne

Die Wildcats reisen mit einer klaren Zielsetzung nach Ostwestfalen: Auch wenn die Favoritenrolle eindeutig bei der HSG liegt, will sich die Mannschaft gut präsentieren, um das nötige Selbstvertrauen für das anstehende Heimspiel gegen den Buxtehuder SV zu sammeln. Vor allem die zweite Halbzeit aus der Partie gegen die HSG Bensheim/Auerbach macht Mut und zeigt, welches Potenzial im Team steckt.

Im vergangenen Spiel nutzte Trainerin Ines Seidler die Gelegenheit, viel zu wechseln und verschiedene taktische Mittel auszuprobieren. Diese Erkenntnisse sollen nun weiter gefestigt werden. Klar ist jedoch auch: Um in Blomberg bestehen zu können, müssen die Wildcats ihre Fehlerquote weiter minimieren und insbesondere in der Abwehr konsequent zupacken. Nicht mitwirken können Tena Petika (Nasenbruch), Tabea Wipper (Rücken) und Tina Wagenlader (Knie). Die Ausfälle schränken die personellen Optionen ein, erfordern aber zugleich Geschlossenheit und Disziplin im Kollektiv.

Winterball-Atmosphäre in der PHOENIX CONTACT arena

Der „Winterball“ in Blomberg verspricht eine besondere Kulisse. Die PHOENIX CONTACT arena wird gut gefüllt sein – ein Umstand, der die HSG zusätzlich motivieren dürfte. Dennoch können die Wildcats auch auf Unterstützung zählen: Einige mitreisende Fans werden ihr Team vor Ort begleiten und für Rückhalt sorgen. Die Rollen sind vor dem Jahresabschluss klar verteilt. Blomberg will seine Spitzenposition untermauern, die Wildcats wollen sich mutig zeigen und positive Impulse mit ins neue Jahr nehmen. Gelingt es, die defensive Stabilität hochzuhalten und die eigenen Chancen konsequent zu nutzen, kann das Spiel mehr sein als nur ein Pflichttermin zum Jahresende. Anpfiff ist um 18:00 Uhr und wird wie immer live auf Sporteurope.tv und DYN übertragen.

