Zwei Sonderausstellungen im Stadtmuseum nur noch kurz zu sehen – Sonderöffnungszeiten zum Jahreswechsel

Zum Jahresausklang und in den ersten Tagen des neuen Jahres lädt das Stadtmuseum Halle zu einem letzten Besuch ein: Zwei Sonderausstellungen gehen in zwei Wochen zu Ende.

Noch bis 11. Januar 2026 ist die Mitmach-Ausstellung „Spiel weiter! Hallesche Spiel-Stadt-Geschichten Teil 2“ zu erleben: mit neuen Exponaten, darunter vielen Spielzeugen von Menschen aus Halle, den Themenbereichen hallesches Puppenspiel und Spiele aus den Partnerstädten sowie 15 interaktiven Spielstationen.



Eine letzte öffentliche Führung findet am letzten Ausstellungstag am 11. Januar 2026 um 15 Uhr statt.

Eintritt Stadtmuseum 5 €/ erm. 3 € zzgl. Führungsgebühr 2 €

Ebenfalls in ihrer finalen Phase ist die Ausstellung „Von Halle nach Halle. Der Künstler Hans Nowak“, die nur noch bis 6. Januar 2026 zu sehen ist. Sie zeigt das vielseitige Werk des in Halle geborenen Künstlers Hans Nowak (1922–1996) und ist eine seltene Gelegenheit, sein Schaffen in dieser Dichte und Vielfalt an einem Ort zu sehen.



Die abschließende Führung findet am 3. Januar 2026 um 16 Uhr mit Kunstsammler Hanfried Gehlig statt.

Beide Ausstellungen laden zu einem inspirierenden Museumsbesuch zwischen den Jahren ein – als kultureller Ausklang des alten und als anregender Auftakt des neuen Jahres.

Öffnungszeiten an den Weihnachtsfeiertagen und Silvester

Geöffnet: 25.12.2025 bis 28.12.2025 von 10 bis 17 Uhr

Geschlossen: 29.12.2025 bis 01.01.2026