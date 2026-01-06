Anbaden, Gottesdienste, Meditative Feier: der Tag der heiligen drei Könige in Halle

Neben Bayern und Baden-Württemberg ist auch in Sachsen-Anhalt der heutige 6. Januar 2026 ein Feiertag. Es wird der Tag der heiligen drei Könige begangen.

In der St. Marien Kirche in der Silberhöhe beginnt um 9 Uhr ein Gottesdienst.

10 Uhr wird zum Anbaden ins Heidebad eingeladen. Diesmal will Betreiber Matthias Nobel die Marke von 400 Teilnehmern knacken.

Die Kirche Zur heiligsten Dreieinigkeit lädt ab 10.30 Uhr zum Familiengottesdienst ein. Ebenfalls um 10.30 Uhr beginnt die Heilige Messe in der Heilig Kreuz Kirche.

Von 14 bis 19 Uhr sind die Hausmannstürme der Marktkirche geöffnet.

Um 16.30 Uhr gibt es eine Eucharistische Anbetung in der Propsteikirche mit Beichtgelegenheit bei Pfarrer Magnus Koschig

Eine Meditative Feier beginnt um 17 Uhr in der Moritzkirche.

Zudem ist heute von 15 bis 17 Uhr die riesige Weihnachtskrippe im Mutterhaussaal des Diakoniewerks zum letzten Mal zu sehen.