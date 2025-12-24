Auto kollidiert im Brandbergweg mit Straßenbahn: Fahrer leicht verletzt, zehntausende Euro Schaden

Am Dienstag ereignete sich gegen 09.15 Uhr im Brandbergweg eine Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer des Pkw eine Grundstückausfahrt verlassen und wurde im Gleisbereich von der Straßenbahn erfasst. Er wurde leicht verletzt, konnte aber nach ambulanter Behandlung durch Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort entlassen werden. An Straßenbahn und Pkw entstanden Sachschäden im unteren 5-stelligem Bereich. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

