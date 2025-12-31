Knapp 200 Teilnehmer beim Silvesterlauf am Heidesee

Jahrelang gehörte der Silvesterlauf in den Brandbergen zur Tradition. Dann war Schluss. Doch die Heidemudderer und Matthias Nobel vom Heidebad haben den Lauf wiederbelebt.

Je nach Kondition gab es zum Ausklang des Jahres 2025 drei verschiedene Strecken um den Heidesee – 2,5, 5 oder 7,5 Kilometer. Ganz ohne Zeitmessung. “Einfach nur aus Spaß an der Freude”, sagte ein Vertreter des Sportvereins zur Begrüßung.

Die Teilnahme war kostenlos. Auch Spenden wolle man nicht. “Wir machen das alles, weil wir ein bisschen verrückt sind”, sagte er mit Augenzwinkern. Doch bevor es auf die Strecke um den Heidesee ging, stand zunächst eine Erwärmung an.

Rund 200 Teilnehmer waren mit dabei. Die Zahl kann nur geschätzt werden, weil eine Anmeldung nicht zwingend nötig war. Und nachdem die Heidemudderer vor dem Start schon stolz 160 Läufer verkünden konnten, kamen immer noch Laufbegeisterte dazu.

Selbst Falk Cierpinski, selbst Marathoni und Sohn von Olympiasieger Waldemar Cierpinski, war gekommen. Am Start waren auch Stadträte Melanie Ranft und der DDR-Bürgerrechtler Lothar Rochau.