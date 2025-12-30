Du bist Halle

Fünf Täter im Alter von 14 bis 20 Jahren in der Nacht bei Einbruch ins Neustadt Centrum erwischt: Technik für mehrere Zehntausend Euro Beute sichergestellt

von · 30. Dezember 2025

7 Antworten

  1. Detlef sagt:
    30. Dezember 2025 um 09:00 Uhr

    Und nun: „Böse, böse und Täter wieder auf freiem Fuß. Ermittlungen laufen“?

    Antworten
  2. Tim sagt:
    30. Dezember 2025 um 09:01 Uhr

    Schon dumm 1 Tag später erneut es zu versuchen…. 🙉

    Antworten
  3. Kerkermeister sagt:
    30. Dezember 2025 um 09:19 Uhr

    Sofort einsperren!

    Antworten
  4. Carsharer sagt:
    30. Dezember 2025 um 09:23 Uhr

    Wie dämlich. Wenn die Gier das Mitdenken überschreitet.

    Antworten
  5. Halle Engel sagt:
    30. Dezember 2025 um 09:31 Uhr

    Na welcher Angestellte durfte Nachtschicht machen weil mann den Laden nicht sichern konnte. Der dann die Polizei gerufen hat.

    Antworten
  6. otto01 sagt:
    30. Dezember 2025 um 09:35 Uhr

    Das glaubt man ja nicht, so kurz hintereinander, welche Dreistigkeit. Ich hoffe alle Täter bekommen ihre gerechte Strafe.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert