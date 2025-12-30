Fünf Täter im Alter von 14 bis 20 Jahren in der Nacht bei Einbruch ins Neustadt Centrum erwischt: Technik für mehrere Zehntausend Euro Beute sichergestellt

Nach dem Einbruch in der Nacht zu Montag gab es in der Nacht zu Dienstag einen neuerlichen Einbruch ins Neustadt Centrum. Hauptziel war wieder der Technikmarkt Medimax.



Hier packten die Diebe Ware im Wert von mehreren Zehntausend Euro zusammen. Durch Polizeikräfte konnten insgesamt fünf männliche Tatverdächtige im Alter von 14 – 20 Jahren trotz Fluchtversuch gestellt werden. Dabei wurden diverse Elektronikartikel als Diebesgut sichergestellt.

Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und ins Zentrale Polizeigewahrsam verbracht. Die Kriminaltechnik wurde zur Spurensuche und -sicherung eingesetzt. Ein Tatzusammenhang mit einem gleichgelagerten Einbruch in das Neustadt-Centrum in der Nacht des 29.12.2025 wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Ein 16-jähriger Tatverdächtiger wird im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren vier Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen und an Erziehungsberechtigte übergeben.