Staatsschutz ermittelt nach mutmaßlichem rechtsextremen Überfall auf Bar in der Rathausstraße: zwei der Verdächtigen sind bereits einschlägig polizeilich bekannt

Nach einem gewalttätigen Überfall auf die Bar La Gondola in der Rathausstraße am 20. Dezember ermittelt die Polizei gegen drei Tatverdächtige im Alter von 17, 23 und 25 Jahren. Ihnen wird unter anderem schwere Körperverletzung vorgeworfen. Die Männer konnten laut Polizei kurz nach der Tat in der Nähe des Tatorts gestellt werden. Dabei wurden auch Beweismittel sichergestellt.



Nach bisherigen Erkenntnissen kamen die Angreifer teils vermummt in das Lokal, randalierten und schlugen schließlich einen Angestellten bewusstlos. Insgesamt soll die Gruppe aus rund acht Vermummten bestanden haben. Der verletzte Mitarbeiter ist nach Angaben der Polizei ein Mann mit Migrationshintergrund.



Besondere Brisanz erhält der Fall durch den möglichen politischen Hintergrund der Tat. Wie Polizeisprecher Michael Ripke mitteilte, seien zwei der Tatverdächtigen bereits in der Vergangenheit durch politisch rechtsmotivierte Straftaten aufgefallen. Einer von ihnen soll zudem in Aktionen gegen den Christopher Street Day (CSD) in Halle eingebunden gewesen sein.



Der Staatsschutz ist in die Ermittlungen eingebunden. Gleichzeitig betont die Polizei, dass weiterhin in alle Richtungen ermittelt werde. In den sozialen Netzwerken bekannte sich inzwischen die Neonazi-Gruppierung „Deutsche Jugend zuerst“ zu dem Angriff. In einem Instagram-Beitrag äußerte die Gruppe ausländerfeindliche Parolen und schrieb unter anderem, sogenannte „Bimbobars“ müssten verschwinden.

