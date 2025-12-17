Du bist Halle

Exporte aus Sachsen-Anhalt sinken um 3,5% und Importe steigen um 5%

von · 17. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert