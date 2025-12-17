Exporte aus Sachsen-Anhalt sinken um 3,5% und Importe steigen um 5%

Sachsen-Anhalts Wirtschaft exportierte im Zeitraum von Januar bis September 2025 nach vorläufigen Ergebnissen der Außenhandelsstatistik Waren im Wert von 16,2 Mrd. EUR, das waren 3,6 % weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Zeitgleich wurden nach Sachsen-Anhalt Waren im Wert von 20,6 Mrd. EUR importiert, 5,0 % mehr als in den ersten 9 Monaten des vergangenen Jahres.

Wie das Statistische Landesamt weiterhin mitteilt, wurden mit 70,8 % mehr als 2/3 aller Ausfuhren an die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union versandt. 41,4% aller Ausfuhren erfolgten in die Euro-Länder. Die wichtigsten Ausfuhrländer Sachsen-Anhalts innerhalb Europas waren Polen mit 2,1 Mrd. EUR (-2,8 % gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum), die Tschechische Republik mit 1,4 Mrd. EUR (+9,5 %), die Niederlande mit 1,2 Mrd. EUR (-20,2 %) sowie Frankreich mit 1,1 Mrd. EUR (-4,5 %). Außerhalb Europas waren die wichtigsten Exportländer die Vereinigten Staaten (0,7 Mrd. EUR, +4,5 %) und die Volksrepublik China (0,4 Mrd. EUR, -11,2 %).

Bei den Importen bezog Sachsen-Anhalt 42,1 % des Gesamtvolumens der Warenverkehre aus den Ländern der Europäischen Union, darunter kamen 26,6% aller Einfuhren aus den Euro-Ländern. Führendes Einfuhrland war mit Abstand die Volksrepublik China mit 5,3 Mrd. EUR (+46,2 %). Weitere bedeutende Einfuhrländer waren Polen (1,7 Mrd. EUR, 3,3 %), die Niederlande (1,3 Mrd. EUR, +2,0 %) sowie das Vereinigte Königreich (1,2 Mrd. EUR, 30,1 %).

In der Außenhandelsstatistik nach Bundesländern werden aus erhebungstechnischen Gründen die Ausfuhr im Spezialhandel und die Einfuhr im Generalhandel dargestellt. Wegen der unterschiedlichen Abgrenzung von General- und Spezialhandel ist eine Saldierung der Einfuhr- und Ausfuhrergebnisse aus methodischen Gründen nicht vertretbar.