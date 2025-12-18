Du bist Halle

Ab heute ist Weihnachtsfrieden in der Stadt Halle (Saale): keine Bußgeldbescheide & Co werden bis ins neue Jahr verschickt.

von · 18. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. Halle-Leser sagt:
    18. Dezember 2025 um 07:49 Uhr

    Bei einer regelmäßigen Postlaufzeit innerhalb der Stadt von 1 Woche kann niemand sicher sein, dass nicht doch noch am 24. Post im Kasten steckt.

    Das, was die Weihnachtsfrieden nennen, ist wohl eher eine Urlaubs- und Krankheitsbedingte dünne Personaldecke.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert