Ab heute ist Weihnachtsfrieden in der Stadt Halle (Saale): keine Bußgeldbescheide & Co werden bis ins neue Jahr verschickt.
In den Briefkästen der Hallenser wird etwas etwas ruhig. Denn Bußgeldbescheide, Kostenbescheide, Verwarngelder, Zeugenfragebögen und Anhörungen werden durch die Stadt Halle (Saale) ab Donnerstag, 18. Dezember 2025, bis zum Donnerstag, 1. Januar 2026, nicht versandt.
Die Stadt weist daraufhin, dass trotz des sogenannten Weihnachtsfriedens in diesem Zeitraum Gesetze und Verordnungen einzuhalten sind. Ordnungswidrigkeiten wie Geschwindigkeitsübertretungen oder Parkverstöße werden im genannten Zeitraum weiterhin erfasst und geahndet. Die entsprechenden Bescheide werden ab 2. Januar 2025 versandt.
Bei einer regelmäßigen Postlaufzeit innerhalb der Stadt von 1 Woche kann niemand sicher sein, dass nicht doch noch am 24. Post im Kasten steckt.
Das, was die Weihnachtsfrieden nennen, ist wohl eher eine Urlaubs- und Krankheitsbedingte dünne Personaldecke.