Ampelanlage an der Kreuzung Turmstraße / Pfännerhöhe fällt nach mutwilliger Beschädigung bis ins kommende Jahr aus

Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die Steuertechnik der Ampelanalage an der Kreuzung Turmstraße/Pfännerhöhe ist am Samstag ausgefallen. Grund war Feuchtigkeit im zentralen Steuergerät der Lichtsignalanlage, nachdem der Steuerschrank mutwillig beschädigt und dadurch geöffnet wurde.

Die Folgen dieses Vandalismusschadens sind so erheblich, dass das komplette Steuergerät neu gekauft und aufgebaut werden muss, informiert die Stadtverwaltung. Da diese Leistungen ausgeschrieben werden müssen, ist damit zu rechnen, dass dieser Ampelanlage bis ins kommende Jahr nicht funktioniert.

Zur Reduzierung der Geschwindigkeit wurde im Bereich der Kreuzung die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h mit Beschilderung aufgestellt. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit.