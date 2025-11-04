Du bist Halle

Bier, Wein, Hallorenkugeln – und “Verliebt in Halle”: Magdeburgs Oberbürgermeisterin Borris zum Arbeitsbesuch bei OB Vogt

von · 4. November 2025

3 Antworten

  1. Wolli sagt:
    4. November 2025 um 16:32 Uhr

    https://dubisthalle.de/bier-wein-hallorenkugeln-und-verliebt-in-halle-magdeburgs-oberbuergermeisterin-borris-zum-arbeitsbesuch-bei-ob-vogt

    Ich war und bin für eine Koopration von Halle mit Magdeburg. Deshalb habe ich einst vorgeschlagen, von den vielen Halbkugeln, die in Magdeburg stehen, zwei in Halle aufzustellen, das ist auch 2006 geschehen und am Riebeckplatz wurden sie aufgestellt. Dort wurden sie leider vonj unverbesserlichen Magdeburgfeinden beschädigt. Sie wurden danach von der Künstlerin Christiane Jung neu gestaltet und auf dem Weinberg campus aufgestellt.

    https://www.halle-im-bild.de/fotos/skulpturen-plastiken/magdeburger-halbkugeln#:~:text=2010%20wurden%20die%20Halbkugeln%20schlie%C3%9Flich%20nach%20Anregung,Bild%203:%20Weinberg%20Campus%20(S%C3%BCd%2DWest%2DAnsicht%2C%20August%202013)

    Es gibt seit 2023 eine weitere Metallskulptur im Thüringer Skulpturengarten, die das Experiment von Otto von Guerickee mit den Magdeburger Halbkugeln
    darstellt.

    https://dubisthalle.de/magdeburger-halbkugeln-erweitern-skulpturengarten-am-thueringer-bahnhof-in-halle

    In Magdeburg steht m.W. nichts Typisches aus Halle, was hätten wir denn?

  2. Wo gibt's den Wein sagt:
    4. November 2025 um 17:36 Uhr

    Tolle Sache, auch wenn ich bewusst in Halle lebe und nicht in MD ;).

