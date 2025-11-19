Dieb will Elektroauto-Kabel in der Großen Steinstraße klauen – Zeuge bemerkt Tat

Am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr ist an einer Ladestation in der Großen Steinstraße das Kabel einer Ladesäule durchtrennt und entwendet worden. Ein Zeuge hat das aber laut Polizei bemerkt und den Täter verfolgt. Der ließ daraufhin seiner Beute in der Luisenstraße liegen und flüchtete auf einem Mountainbike. Er soll mit einer hellen Hosen, dunklen Jacke und einer Mütze bekleidet gewesen sein, war mitteleuropäischen Phänotyps.

Artikel Teilen: