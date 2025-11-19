Du bist Halle

Dieb will Elektroauto-Kabel in der Großen Steinstraße klauen – Zeuge bemerkt Tat

von · 19. November 2025

6 Antworten

  1. Klara sagt:
    19. November 2025 um 08:22 Uhr

    Das passiert leider oft und verursacht riesige Schäden.

    Antworten
    • ! sagt:
      19. November 2025 um 12:33 Uhr

      Ja, das stimmt. Schlimmer sind aber Elektroautos an sich. Noch problematischer ist jedoch, dass Elektroautos als Gesamtsystem neue Herausforderungen mit sich bringen. Im direkten Vergleich zu klassischen Verbrennungsmotoren wirkt vor allem die langfristige Nutzungsdauer fraglich. Während ein Verbrenner – mechanisch vergleichsweise simpel – oft mehrere Jahrzehnte mit überschaubarem Wartungsaufwand am Leben gehalten werden kann, sind moderne E-Autos vollgepackt mit komplexer Leistungselektronik, Steuergeräten und proprietären Softwarearchitekturen. Diese starke Elektrifizierung macht das Fahrzeug zwar effizient, aber anfällig für alterungsbedingte Ausfälle, deren Reparatur häufig an der Verfügbarkeit spezieller Komponenten scheitert. Viele Ersatzteile sind nicht frei am Markt erhältlich, einige werden schon nach wenigen Produktionsjahren nicht mehr hergestellt, und Reparaturbetriebe sind bei elektronischen Defekten oft auf die Hersteller angewiesen. Das führt dazu, dass Fahrzeuge, die technisch eigentlich noch in gutem Zustand wären, frühzeitig ausgemustert werden, weil eine zentrale Platine, ein Steuergerät oder eine Zellüberwachungseinheit nicht mehr beschaffbar ist. Unter solchen Bedingungen wird die Nachhaltigkeit, die E-Autos eigentlich versprechen, infrage gestellt. Denn ein Fahrzeug, das zwar emissionsfrei fährt, aber aufgrund fehlender Reparierbarkeit eine deutlich kürzere Lebensdauer hat, erzeugt am Ende doch einen größeren Ressourcenverbrauch – vom Batteriematerial bis hin zu seltenen Halbleitern.

      Leider haben das die Grünen verschwiegen.

      Antworten
  2. klausklaus sagt:
    19. November 2025 um 10:24 Uhr

    der mitteleuropäer bekommt auch kein stadtbild kommentar? aber sichi diggi, die „diskussion“ ist net rassistisch.

    Antworten
  3. vivi sagt:
    19. November 2025 um 10:46 Uhr

    Das wird Schule machen. Ist schließlich nicht das erste Mal in Halle das die Ladestationen ins Visier genommen wurde. Das wird noch schlimmer werden.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert