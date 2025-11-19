Dieb will Elektroauto-Kabel in der Großen Steinstraße klauen – Zeuge bemerkt Tat
Am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr ist an einer Ladestation in der Großen Steinstraße das Kabel einer Ladesäule durchtrennt und entwendet worden. Ein Zeuge hat das aber laut Polizei bemerkt und den Täter verfolgt. Der ließ daraufhin seiner Beute in der Luisenstraße liegen und flüchtete auf einem Mountainbike. Er soll mit einer hellen Hosen, dunklen Jacke und einer Mütze bekleidet gewesen sein, war mitteleuropäischen Phänotyps.
Das passiert leider oft und verursacht riesige Schäden.
Ja, das stimmt. Schlimmer sind aber Elektroautos an sich. Noch problematischer ist jedoch, dass Elektroautos als Gesamtsystem neue Herausforderungen mit sich bringen. Im direkten Vergleich zu klassischen Verbrennungsmotoren wirkt vor allem die langfristige Nutzungsdauer fraglich. Während ein Verbrenner – mechanisch vergleichsweise simpel – oft mehrere Jahrzehnte mit überschaubarem Wartungsaufwand am Leben gehalten werden kann, sind moderne E-Autos vollgepackt mit komplexer Leistungselektronik, Steuergeräten und proprietären Softwarearchitekturen. Diese starke Elektrifizierung macht das Fahrzeug zwar effizient, aber anfällig für alterungsbedingte Ausfälle, deren Reparatur häufig an der Verfügbarkeit spezieller Komponenten scheitert. Viele Ersatzteile sind nicht frei am Markt erhältlich, einige werden schon nach wenigen Produktionsjahren nicht mehr hergestellt, und Reparaturbetriebe sind bei elektronischen Defekten oft auf die Hersteller angewiesen. Das führt dazu, dass Fahrzeuge, die technisch eigentlich noch in gutem Zustand wären, frühzeitig ausgemustert werden, weil eine zentrale Platine, ein Steuergerät oder eine Zellüberwachungseinheit nicht mehr beschaffbar ist. Unter solchen Bedingungen wird die Nachhaltigkeit, die E-Autos eigentlich versprechen, infrage gestellt. Denn ein Fahrzeug, das zwar emissionsfrei fährt, aber aufgrund fehlender Reparierbarkeit eine deutlich kürzere Lebensdauer hat, erzeugt am Ende doch einen größeren Ressourcenverbrauch – vom Batteriematerial bis hin zu seltenen Halbleitern.
Leider haben das die Grünen verschwiegen.
der mitteleuropäer bekommt auch kein stadtbild kommentar? aber sichi diggi, die „diskussion“ ist net rassistisch.
Mitteleuropäer fallen in einem mitteleuropäischen Stadtbild visuell auch nicht auf.
Wieder ein hetzender Kommentar von dir? Gab’s ja schon in einem anderen Beitrag von dir wegen dem Stadtbild. Du bist nicht besser da du genau diese Diskussion anstößt.
Das wird Schule machen. Ist schließlich nicht das erste Mal in Halle das die Ladestationen ins Visier genommen wurde. Das wird noch schlimmer werden.