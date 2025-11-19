Du bist Halle

Gelegenheit macht Diebe: Zuschauer will Spendenbox der Volksbühne Kaulenberg klauen

von · 19. November 2025

5 Antworten

  1. klausklaus sagt:
    19. November 2025 um 10:22 Uhr

    der blonde guy bekommt kein stadtbild-kommentar? wir haben als gesellschaft versagt, wenn wir über buzzwörter diskutieren. werdet erwachsen!

    Antworten
    • Ausaus sagt:
      19. November 2025 um 12:35 Uhr

      Er hätte genau so wie die anderen auch nur ein “ du du du“ von der Justiz bekommen wenn man ihn festgehalten hätte

      Antworten
    • 10010110 sagt:
      19. November 2025 um 12:45 Uhr

      Wir hätten schon längst die Wehrpflicht wieder einführen müssen, dann wäre er jetzt bei der Armee und hätte überhaupt keine Zeit, auf solche dummen Gedanken zu kommen.

      Antworten
      • Kenndi sagt:
        19. November 2025 um 13:44 Uhr

        Ach, soll mehrjährige Wehrpflicht eingeführt werden? Das ist neu.

        Bei der „Armee“ sind sehr viel dumme Gedanken entstanden und oft genug auch umgesetzt worden. Aber woher sollst du das wissen, du bist ja schon lange „schwer in Ordnung“, nicht wahr? 😉

        Antworten
    • Multicu sagt:
      19. November 2025 um 12:46 Uhr

      Ach klausklaus, vergleicht mal wieder Apfel mit Birnen. Geht lieber arbeiten.

      Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert