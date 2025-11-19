Gelegenheit macht Diebe: Zuschauer will Spendenbox der Volksbühne Kaulenberg klauen
Den Besuch einer Veranstaltung der Volksbühne Kaulenberg wollte ein junger Mann am Dienstagabend zum Diebstahl nutzen. Gegen 18.45 Uhr war er laut Polizei in einen Nebenraum gegangen, hat dort eine Spendenbox abgerissen.
Das wurde bemerkt. Daraufhin stieß er eine Frau zu Boden, sie wurde leicht verletzt. Einem anderen Helfer gelang es aber, die Box zu ergreifen.
Der Täter flüchtete ohne Beute. Er soll etwa 1.90m groß sein, hatte kurze blonde Haare und soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein.
der blonde guy bekommt kein stadtbild-kommentar? wir haben als gesellschaft versagt, wenn wir über buzzwörter diskutieren. werdet erwachsen!
Er hätte genau so wie die anderen auch nur ein “ du du du“ von der Justiz bekommen wenn man ihn festgehalten hätte
Wir hätten schon längst die Wehrpflicht wieder einführen müssen, dann wäre er jetzt bei der Armee und hätte überhaupt keine Zeit, auf solche dummen Gedanken zu kommen.
Ach, soll mehrjährige Wehrpflicht eingeführt werden? Das ist neu.
Bei der „Armee“ sind sehr viel dumme Gedanken entstanden und oft genug auch umgesetzt worden. Aber woher sollst du das wissen, du bist ja schon lange „schwer in Ordnung“, nicht wahr? 😉
Ach klausklaus, vergleicht mal wieder Apfel mit Birnen. Geht lieber arbeiten.