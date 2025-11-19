Gelegenheit macht Diebe: Zuschauer will Spendenbox der Volksbühne Kaulenberg klauen

Den Besuch einer Veranstaltung der Volksbühne Kaulenberg wollte ein junger Mann am Dienstagabend zum Diebstahl nutzen. Gegen 18.45 Uhr war er laut Polizei in einen Nebenraum gegangen, hat dort eine Spendenbox abgerissen.

Das wurde bemerkt. Daraufhin stieß er eine Frau zu Boden, sie wurde leicht verletzt. Einem anderen Helfer gelang es aber, die Box zu ergreifen.

Der Täter flüchtete ohne Beute. Er soll etwa 1.90m groß sein, hatte kurze blonde Haare und soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein.