Personengruppe entleert Feuerlöscher am Hansering und schlägt auf jugendliche Zeugen ein

Am Dienstagabend kam es am Hansering zu einer Körperverletzung an zwei 15-Jährigen. Die beiden waren gegen 19.40 Uhr auf ihren E-Scootern unterwegs und bemerkten, wie eine größere Personengruppe einen Feuerlöscher entleerte. Daraufhin wurden die beiden angegriffen, geschlagen und getreten. Die Tätergruppe, die genaue Anzahl ist nicht bekannt, flüchtete. Einem der Jugendlichen wurde zuvor noch die Mütze entwendet. Einer der Jugendlichen wurde im Krankenhaus ärztlich behandelt, der andere vor Ort.

