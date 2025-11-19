Du bist Halle

Personengruppe entleert Feuerlöscher am Hansering und schlägt auf jugendliche Zeugen ein

von · 19. November 2025

6 Antworten

  1. Sumpfmeise sagt:
    19. November 2025 um 09:11 Uhr

    Stadtbild.

    Den beiden jungen Menschen wünsche ich gute Besserung und dass sie weiterhin Mut und Zivilcourage zeigen.

  2. Grüner Fanboy sagt:
    19. November 2025 um 09:43 Uhr

    Da haben wir mal wieder als Gesellschaft versagt.

  3. Horrido sagt:
    19. November 2025 um 11:02 Uhr

    Eine größere Personengruppe…..wer das wohl war

  4. Detlef sagt:
    19. November 2025 um 12:34 Uhr

    Leider Alltag in Deutschlands Städten

  5. Frage sagt:
    19. November 2025 um 12:39 Uhr

    Wo bleibt der Kommentar von klausklaus?

  6. Hartmann sagt:
    19. November 2025 um 13:43 Uhr

    Die Jugendlichen wurden schwer verletzt, einer muss weiterhin stationär versorgt werden. Es war eine Gruppe von 8-10 Kindern und Jugendlichen, die auf die 15jährigen Spieler einer halleschen B-Jugend, auch aufgrund ihrer erkennbaren Vereinszuordnung losgegangen sind.

