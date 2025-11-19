Personengruppe entleert Feuerlöscher am Hansering und schlägt auf jugendliche Zeugen ein
Am Dienstagabend kam es am Hansering zu einer Körperverletzung an zwei 15-Jährigen. Die beiden waren gegen 19.40 Uhr auf ihren E-Scootern unterwegs und bemerkten, wie eine größere Personengruppe einen Feuerlöscher entleerte. Daraufhin wurden die beiden angegriffen, geschlagen und getreten. Die Tätergruppe, die genaue Anzahl ist nicht bekannt, flüchtete. Einem der Jugendlichen wurde zuvor noch die Mütze entwendet. Einer der Jugendlichen wurde im Krankenhaus ärztlich behandelt, der andere vor Ort.
Stadtbild.
Den beiden jungen Menschen wünsche ich gute Besserung und dass sie weiterhin Mut und Zivilcourage zeigen.
Da haben wir mal wieder als Gesellschaft versagt.
Eine größere Personengruppe…..wer das wohl war
Leider Alltag in Deutschlands Städten
Wo bleibt der Kommentar von klausklaus?
Die Jugendlichen wurden schwer verletzt, einer muss weiterhin stationär versorgt werden. Es war eine Gruppe von 8-10 Kindern und Jugendlichen, die auf die 15jährigen Spieler einer halleschen B-Jugend, auch aufgrund ihrer erkennbaren Vereinszuordnung losgegangen sind.