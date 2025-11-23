„Frag den Rat“: SPD-Fraktion lädt am Dienstag zur Sprechstunde ein – diesmal geht es um Kürzungen im Haushalt

Seit Oktober 2025 wird in den Fachausschüssen des Stadtrates von Halle (Saale) über den Haushaltsentwurf des Oberbürgermeisters diskutiert. Die Verwaltungsspitze plant Steuererhöhungen und Kürzungen, um auf die steigenden Ausgaben und sinkenden Einnahmen zu reagieren. Der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) ist nach wie vor wichtig, dass die Bürger:innen in dieser Debatte Gehör finden. Deshalb lädt die Fraktion zur nächsten Sprechstunde „Frag den Rat“ am Dienstag, den 25.11.2025, von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr ein. Bürger:innen können dabei vor Ort in der Fraktionsgeschäftsstelle (Stadthaus, 1. Etage, Raum 115) vorbeikommen oder einfach anrufen unter 0345 / 221 3045. Eine vorherige Anmeldung ist wünschenswert, aber nicht notwendig. Als Ansprechpartner stehen Fabian Borggrefe (Stadtrat im Sportausschuss) und Torsten Schiedung (Stadtrat im Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung) zur Verfügung.

„Sportvereine sind wichtige Treffpunkte für die Hallenser:innen und tragen entscheidend zum sozialen Zusammenhalt unserer Stadt bei. Auch bei knappen Haushaltsmitteln müssen wir sicherstellen, dass Vereine nicht zusätzlich belastet werden. Es ist unser Ziel, die Rahmenbedingungen für Sport in Halle zu sichern und die Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu erhalten und auszubauen“, erklärte Fabian Borggrefe, sportpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Torsten Schiedung, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, ergänzte: „Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unserer Stadt hängt entscheidend von einer klugen und verantwortungsvollen Haushaltsplanung ab. Steuern, Gebühren und Investitionen müssen so eingesetzt werden, dass sie den größtmöglichen Nutzen für die Stadtgesellschaft bringen.“