Genthiner Straße, Wilhelm-von-Klewitz-Straße: erneut Autos in der Silberhöhe angezündet, Feuerwehr kann Vollbrand verhindern

Eine Zeugin rief am Samstagabend gegen 21:30 Uhr den Notruf der Polizei und meldete einen Brand. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass unbekannte Täter in der Genthiner Straße einen Pkw in Brand gesetzt haben. Um 22:00 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein weiteres Fahrzeug in der Wilhelm-von-Klewitz-Straße brennt. Die Autos wurden durch die Feuerwehr gelöscht und eine großflächige Ausbreitung des Feuers verhindert. Es wurde keine Person verletzt. An den Pkws entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei sicherte diverse Spuren und ermittelt.

Artikel Teilen: