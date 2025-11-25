Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen: Flagge weht am Stadthaus. Aktionstag in der Silberhöhe, Bäcker verteilen spezielle Brötchentüten

Am Stadthaus auf dem Marktplatz in Halle (Saale) weht auch in diesem Jahr wieder die Flagge von „Terre des Femmes“. Anlass in der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Das Gewaltschutznetzwerk in Halle organisiert aus diesem Grund auch in diesem Jahr die Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“. Mit Unterstützung der

Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Halle, Daniela Suchantke, und Vertreterinnen aus dem Gewaltschutznetzwerk wird am heutigen Dienstag, den 25. November 2025, erneut auf das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht.

In verschiedenen Bäckereifilialen in Halle werden heute Bäckertüten mit dem Aufdruck „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ ausgegeben. Auf der Rückseite finden sich mehrsprachige Informationen zu Unterstützungs- und Beratungsangeboten im Gewaltschutzbereich. Über einen QR-Code können weiterführende Informationen und Kontaktdaten direkt mit dem Smartphone aufgerufen werden.

Ziel der Aktion ist es, betroffene Frauen niedrigschwellig auf das Gewaltschutznetzwerk aufmerksam zu machen und so den Zugang zu Hilfsangeboten zu erleichtern.

Im Rahmen der Aktion laden die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Halle (Saale) und Vertreterinnen aus dem Gewaltschutznetzwerk am 25.11.2025 von 12 bis 16 Uhr vor dem Gesundheitszentrum Halle-Silberhöhe zu einem Informations- und Austauschangebot ein. Hier gibt es Gespräche über Formen von Gewalt, Informationen zu Hilfsangeboten sowie Impulse, um gemeinsam Wege aus der Gewalt zu finden.

Die Aktion:

• stärkt und unterstützt betroffene Frauen,

• informiert über Wege aus der Gewalt,

• bringt das Thema in die Öffentlichkeit und

• stellt das hallesche und landesweite Gewaltschutznetzwerk vor.

Mit der Aktion soll ein deutliches Zeichen gesetzt werden: Gewalt hat in unserer Gesellschaft keinen Platz.

Folgende Bäckereifilialen machen mit: Schäfer’s Brot- und Kuchen-spezialitäten GmbH, Der Bäcker Lampe GmbH co. KG, Brotmeisterei Steinecke, Bäckerei Kirn, Bäckerei Kolb, Edeka Schmidt, Edeka Sabais, Edeka Wilhelm, Bäckerei und Konditorei Jentzsch