Neue Lehrer für Sachsen-Anhalt: 356 Stellen ausgeschrieben

Das Land Sachsen-Anhalt sucht erneut Personal zur weiteren Gestaltung einer starken Bildungslandschaft: Insgesamt sind 356 Stellen für Lehrkräfte ausgeschrieben – darunter auch fünf Stellen an berufsbildenden Schulen.

Damit eröffnen sich attraktive Chancen für Pädagoginnen und Pädagogen, in einem vielfältigen und verantwortungsvollen Berufsfeld tätig zu werden. Gefragt sind vor allem Fachkräfte für Grund-, Förder-, Gemeinschafts- und Sekundarschulen. Neben grundständig ausgebildeten Lehrkräften sind ausdrücklich auch Lehrkräfte im Seiteneinstieg willkommen, die sich eine neue berufliche Perspektive im Schuldienst eröffnen möchten.

Unter den ausgeschriebenen Stellen befinden sich zudem 132 sogenannte G-Stellen, bei denen aufgrund besonderer Bedarfslagen eine Zulage gezahlt werden kann.

Bildungsminister Jan Riedel: „Lehrkräfte gestalten aktiv die Zukunft – Tag für Tag, Kind für Kind. Unsere Lehrkräfte sind Mutmacher, Wegbegleiter und Vorbilder. Sie tragen entscheidend dazu bei, dass junge Menschen ihr Potenzial entfalten können. In Sachsen-Anhalt schaffen wir die Rahmenbedingungen, damit dieser Beruf die Wertschätzung und Perspektive erhält, die er verdient. Mit der neuen Ausschreibungsrunde öffnen wir Türen – für erfahrene Lehrkräfte ebenso wie für engagierte Lehrkräfte im Seiteneinstieg. Alle, die sich für unsere Schulen entscheiden, übernehmen Verantwortung für die nächste Generation – und gestaltet damit das Land von morgen mit.“

Schulform Anzahl der ausgeschriebenen Stellen Grundschule 30 Förderschule 35 Sekundarschule 191 Gemeinschaftsschule 59 Gymnasium 26 Gesamtschule 3 Regionalstellen 7 Berufsbildende Schulen 5 Gesamt 356

Bewerbungsschluss ist am 31. Januar 2026.

Gesucht werden engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, die die Bildungslandschaft Sachsen-Anhalts aktiv mitgestalten möchten – auch im Seiteneinstieg.

Hintergrund:

Um sich als Lehrkraft zu bewerben, ist ausschließlich das Online-Portal (matorix) zu nutzen.

Informationen zur Ausschreibung für Lehrkräfte

Allgemeine Informationen für Lehrkräfte und Lehrkräfte im Seiteneinstieg: