Neue Lehrer für Sachsen-Anhalt: 356 Stellen ausgeschrieben
Das Land Sachsen-Anhalt sucht erneut Personal zur weiteren Gestaltung einer starken Bildungslandschaft: Insgesamt sind 356 Stellen für Lehrkräfte ausgeschrieben – darunter auch fünf Stellen an berufsbildenden Schulen.
Damit eröffnen sich attraktive Chancen für Pädagoginnen und Pädagogen, in einem vielfältigen und verantwortungsvollen Berufsfeld tätig zu werden. Gefragt sind vor allem Fachkräfte für Grund-, Förder-, Gemeinschafts- und Sekundarschulen. Neben grundständig ausgebildeten Lehrkräften sind ausdrücklich auch Lehrkräfte im Seiteneinstieg willkommen, die sich eine neue berufliche Perspektive im Schuldienst eröffnen möchten.
Unter den ausgeschriebenen Stellen befinden sich zudem 132 sogenannte G-Stellen, bei denen aufgrund besonderer Bedarfslagen eine Zulage gezahlt werden kann.
Bildungsminister Jan Riedel: „Lehrkräfte gestalten aktiv die Zukunft – Tag für Tag, Kind für Kind. Unsere Lehrkräfte sind Mutmacher, Wegbegleiter und Vorbilder. Sie tragen entscheidend dazu bei, dass junge Menschen ihr Potenzial entfalten können. In Sachsen-Anhalt schaffen wir die Rahmenbedingungen, damit dieser Beruf die Wertschätzung und Perspektive erhält, die er verdient. Mit der neuen Ausschreibungsrunde öffnen wir Türen – für erfahrene Lehrkräfte ebenso wie für engagierte Lehrkräfte im Seiteneinstieg. Alle, die sich für unsere Schulen entscheiden, übernehmen Verantwortung für die nächste Generation – und gestaltet damit das Land von morgen mit.“
|Schulform
|Anzahl der ausgeschriebenen Stellen
|Grundschule
|30
|Förderschule
|35
|Sekundarschule
|191
|Gemeinschaftsschule
|59
|Gymnasium
|26
|Gesamtschule
|3
|Regionalstellen
|7
|Berufsbildende Schulen
|5
|Gesamt
|356
Bewerbungsschluss ist am 31. Januar 2026.
Gesucht werden engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, die die Bildungslandschaft Sachsen-Anhalts aktiv mitgestalten möchten – auch im Seiteneinstieg.
Hintergrund:
Um sich als Lehrkraft zu bewerben, ist ausschließlich das Online-Portal (matorix) zu nutzen.
Informationen zur Ausschreibung für Lehrkräfte
Allgemeine Informationen für Lehrkräfte und Lehrkräfte im Seiteneinstieg:
Haben wir nicht gerade gelesen, dass die Geburtenzahlen extrem sinken, die Kindergärten nicht ausgelastet sind und 5,7% weniger Schüler eingeschult werden?
Und jetzt kommen die um die Ecke und wollen Lehrer ohne Ende produzieren.
Was für Schwachsinn. In drei, vier Jahren ist das Geheule groß und niemand weiß wohin mit denen.
Was schlagen Sie denn stattdessen vor?
„extrem“
Was auch immer du „gelesen“ hast – du hast es nicht verstanden.