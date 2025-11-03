Du bist Halle

Frankreich statt China, Milchglas statt Keramik: Halle will zum Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz neue hochwertigere Glühweintassen testen

von · 3. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

4 Antworten

  1. Keine Tassen im Schrank sagt:
    3. November 2025 um 18:39 Uhr

    Ich liebe die bisherigen Tassen aus China, gerade weil sie hochwertig sind. Bin mal gespannt ob Frankreich da überhaupt mit Qualität und Preis mithalten kann.

    Antworten
  2. hgp sagt:
    3. November 2025 um 19:04 Uhr

    Sehr sinnvoll. EU statt China. Demokratie statt Diktatur.

    Antworten
  3. Design sagt:
    3. November 2025 um 20:23 Uhr

    Wann wird die Gestaltung verändert? Die sogenannten Rentiere sehen aus wie dicke Flusspferde. Andere Städte haben durchaus schönere und geschmackvollere Tassen.

    Antworten
  4. Rob sagt:
    3. November 2025 um 20:54 Uhr

    Also wir haben noch Tassen von 2007 , die sind hochwertig, tausende spühlgange durch gehalten und sehen immer noch so aus wie damals . Die aus Frankreich kosten dann wieviele im EK ? Denke die Stadt muss sparen ?

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert