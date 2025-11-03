Frankreich statt China, Milchglas statt Keramik: Halle will zum Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz neue hochwertigere Glühweintassen testen

Bislang kommen die Glühweintassen zum Weihnachtsmarkt in Halle (Saale) aus China. Das könnte sich aber im kommenden Jahr ändern.

Nach Informationen von dubisthalle.de sollen in diesem Jahr zunächst auf dem Domplatz neue Tassen getestet werden. Diese sind hochwertiger als die bisherigen Tassen, kommen auch nicht aus China, sondern werden in Frankreich aus Milchglas hergestellt – nicht in Deutschland, zu teuer. Rund 2000 Exemplare sollen zunächst zum Einsatz kommen.

Bestehen die Tassen dort den Test – sie müssen auch den ständigen Spülvorängen standhalten und dabei ihr Design behalten – werden sie im kommenden Jahr überall zum Einsatz kommen.

Doch die Haupttasse, die auf dem großen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, kommt in diesem Jahr noch aus China. Die beiden Rentiere Finni und Rudi werden wieder als Motiv die Tassen zieren. Die Tassen, seit 2010 jedes Jahr mit einem anderen Motiv, haben sich ebenfalls zum Sammlerexemplar entwickelt.

Das Design beider Tassen soll kommende Woche bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden.