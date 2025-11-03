Bombe im Koffer? Fehlplatzierter Witz eines Reisenden am Flughafen Leipzig-Halle führt zu Ermittlungen – er und seine 5 Begleiter dürfen nicht ins Flugzeug in den Ägyptenurlaub
„Ich habe eine Bombe im Koffer…“ – Diese Worte können für einen 58-jährigen Deutschen teuer werden. Eigentlich wollte der 58-Jährige am Reformationstag vom Flughafen Leipzig/Halle nach Ägypten fliegen. Doch bei der Luftsicherheitskontrolle war für ihn und seine fünf Begleiter Schluss.
Während der Sicherheitskontrolle äußerte er, dass er eine Bombe im Koffer hat. Auch auf Nachfrage des Sicherheitspersonals wiederholte er seine Worte. Daraufhin wurden die Beamten der Bundespolizei alarmiert. Diese trennten den Deutschen von seinem Gepäck und prüften es. Die Bundespolizisten fanden weder gefährliche Gegenstände noch Sprengstoff in dem Gepäck.
Allerdings blieb der Ausspruch nicht ohne Folgen. Das Luftfahrtunternehmen und der Flugkapitän schlossen den 58-Jährigen und seine fünf Begleiter vom Flug nach Ägypten aus und alle wurden durch die Bundespolizei aus dem Sicherheitsbereich gebracht. Zeitgleich wurde das Gepäck der ausgeschlossenen Passagiere aus dem Flugzeug wieder ausgeladen.
Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den 58-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und Vortäuschen einer Straftat, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit eingeleitet. Das Flugzeug startete rund 10 Minuten später. Die Schadenshöhe, welche unter anderem den Dienstleistungsunternehmen am Flughafen und der betroffenen Airline entstanden ist, wird noch ermittelt.
So dumm, das wird zu Recht teuer!
Wie doof kann man nur sein…
Das wird eine Weile Thema auf dem Dorfe sein.
Die richtige Entscheidung. Die ganze Ronny-Familie vom Flug ausgeschlossen. Ägypten würde es uns Danken.
Ob Ägypten dankt, bezweifle ich. Denn die hätten, auch wenn die die Reise bezahlt hatten, auch dort bestimmt noch Umsatz gemacht.
Aber Dummheit muss bestraft werden.
Und das sechsfach!
Apropos Bombe — früher gab’s Lebkuchen-Bomben, also Lebkuchen in Bombenform, die hießen direkt so.
Manche Menschen sind selten d……
Als Begleiter hätte er von mir sofort eine (wahrscheinlich mehrere) verpasst bekommen; Freundschaft wäre erledigt und Kosten würde ich in Rechnung stellen.
Und da braucht keiner mit „Scherz“ kommen.
Du bist keinen Deut besser in Sachen „Dämlichkeit“, wenn du andere Menschen mit Absicht und nicht zur Verteidigung schlägst, so dumm die Aktion vom o. g. 58-jährigen auch war. Schäme dich!
Ich schrieb nicht von „Dämlichkeit“ 🤭 und schlagen würde ich nnniiieee 😇.
So ein Honk! Humor sollte man nur anwenden, wenn man welchen hat.
Das war ja ein bombastisches Eigentor.
Ich tippe auf Mansfeld-Südharz.