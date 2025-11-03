Du bist Halle

Bombe im Koffer? Fehlplatzierter Witz eines Reisenden am Flughafen Leipzig-Halle führt zu Ermittlungen – er und seine 5 Begleiter dürfen nicht ins Flugzeug in den Ägyptenurlaub

von · 3. November 2025

  1. HALLEnser sagt:
    3. November 2025 um 17:11 Uhr

    So dumm, das wird zu Recht teuer!

  2. Reisender sagt:
    3. November 2025 um 17:20 Uhr

    Wie doof kann man nur sein…

  3. 🤣 sagt:
    3. November 2025 um 17:35 Uhr

    Das wird eine Weile Thema auf dem Dorfe sein.

  4. Franz2 sagt:
    3. November 2025 um 17:41 Uhr

    Die richtige Entscheidung. Die ganze Ronny-Familie vom Flug ausgeschlossen. Ägypten würde es uns Danken.

    • Rentner sagt:
      3. November 2025 um 21:15 Uhr

      Ob Ägypten dankt, bezweifle ich. Denn die hätten, auch wenn die die Reise bezahlt hatten, auch dort bestimmt noch Umsatz gemacht.
      Aber Dummheit muss bestraft werden.
      Und das sechsfach!

      Apropos Bombe — früher gab’s Lebkuchen-Bomben, also Lebkuchen in Bombenform, die hießen direkt so.

  5. Hallenserin1968 sagt:
    3. November 2025 um 18:24 Uhr

    Manche Menschen sind selten d……

    Als Begleiter hätte er von mir sofort eine (wahrscheinlich mehrere) verpasst bekommen; Freundschaft wäre erledigt und Kosten würde ich in Rechnung stellen.

    Und da braucht keiner mit „Scherz“ kommen.

    • Hallenserin1986 sagt:
      3. November 2025 um 20:10 Uhr

      Du bist keinen Deut besser in Sachen „Dämlichkeit“, wenn du andere Menschen mit Absicht und nicht zur Verteidigung schlägst, so dumm die Aktion vom o. g. 58-jährigen auch war. Schäme dich!

  6. Facepalm sagt:
    3. November 2025 um 19:11 Uhr

    So ein Honk! Humor sollte man nur anwenden, wenn man welchen hat.

  7. Voll Bombe! sagt:
    3. November 2025 um 21:08 Uhr

    Das war ja ein bombastisches Eigentor.

    Ich tippe auf Mansfeld-Südharz.

