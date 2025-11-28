Verletzter bei Unfall in der Streiberstraße

Am heutigen Morgen kam es gegen 07:30 Uhr in der Streiberstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es im Kreuzungsbereich der Thomasiusstraße zur Streiberstraße zum Zusammenstoß. Die 25-jährige Fahrzeugführerin eines Ford beachtete dabei nicht den Vorfahrtberechtigten 43-jährigen Fahrzeugführer eines VW. Der 43-jährige klagte anschließend über Schmerzen und wurde vor Ort ambulant behandelt.

