Verletzter nach Kellerbrand in Halle-Neustadt

Im Ernst-Haeckel-Weg in Halle-Neustadt kam es in der Nacht zu Montag zu einem Kellerbrand- Gemeldet wurde das Feuer gegen 2.30 Uhr. Eine Person wurde leicht verletzt und musste wegen einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.