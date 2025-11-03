Du bist Halle

Blockparty am Freitag in Halle-Neustadt: Zauberwald im Innenhof der Ernst-Abbe-Straße

von · 3. November 2025

6 Antworten

  1. Robert sagt:
    3. November 2025 um 07:54 Uhr

    Und deswegen muss Parkverbot ausgesprochen werden ?

  2. PaulusHallenser sagt:
    3. November 2025 um 10:29 Uhr

    „Veranstaltet wird die Blockparty in Kooperation mit dem Allgemeinen Behindertenverband in Halle (ABiH) e.V. sowie dem Kinder-, Jugend- und Familienzentrum „Dornröschen“ der AWO Halle-Merseburg.“

    Und die Steuerzahler finanzieren das Ganze, ob sie wollen oder nicht.

    • Ach Pauli... sagt:
      3. November 2025 um 13:21 Uhr

      Dein Gehetze gegen soziale Einrichtungen wird immer niveauloser. Wo ist denn jetzt wieder dein Problem?

    • Wahnfried sagt:
      3. November 2025 um 13:23 Uhr

      Doch, der Steuerzahler möchte das. Oder haben Sie nicht verstanden, wie das mit dem Mandat funktioniert, welches man nach der Wahl erhält?
      Mal davon abgesehen ist Ihr einseitiges Kritisieren von AWO und SPD etwas abgedroschen. Früher hätte man gefragt, ob Sie noch eine andere Platte im Schrank haben.

  3. Detlef sagt:
    3. November 2025 um 10:50 Uhr

    Von 16 bis 21 Uhr ist nicht mehr groß Nachmittag, wo es schon ab 17 Uhr dunkel wird

  4. 10010110 sagt:
    3. November 2025 um 10:56 Uhr

    Im Rahmen des Modellprojekts Smart City Halle (Saale) erwartet die Besucher ein besonderes Highlight: Interaktive digitale Bildungsangebote, beeindruckende Augmented Reality (AR)-Welten, Virtual Reality-Erlebnisse und spannende Projektionen verschmelzen mit dem traditionellen Quartiersfest zu einem einzigartigen Gemeinschaftserlebnis.

    Die wissen anscheinend nicht, was das Konzept „Smart City“ bedeutet.

