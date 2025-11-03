Halle strafft Verwaltung: OB Vogt kündigt Konzentration von Standorten und Mietobjekten an – großes Projekt Gesundheitsamt im kommenden Jahr

Angesichts der angespannten Haushaltslage plant die Stadt Halle (Saale) eine tiefgreifende Konzentration ihrer Verwaltungsstandorte. Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt kündigte an, städtische Gebäude aufzugeben und zu verwerten sowie angemietete Objekte zu verlassen. Ziel ist es, die Effizienz zu steigern und die laufenden Kosten signifikant zu senken. Derzeit arbeiten 706 Beschäftigte der Stadt in angemieteten Räumlichkeiten. Die Stadtverwaltung ist aktuell auf 25 als Verwaltungsstandorte klassifizierte Objekte verteilt, wobei sieben davon gemietet sind. Diese Zersplitterung führt zu erheblichen jährlichen Mietbelastungen.

Zentralisierung des Gesundheitsamtes als erster Schritt

Ein konkretes Großprojekt steht bereits in den Startlöchern: Im ersten Halbjahr 2026 soll die vom Stadtrat vor zwei Jahren beschlossene Zentralisierung des Fachbereichs Gesundheit in der Wilhelm-Külz-Straße 10 umgesetzt werden. Das neu angemietete Objekt wird derzeit durch das stadteigene Wohnungsunternehmen HWG saniert.Im Zuge dieser Zusammenlegung sollen die bisherigen, kommunalen Standorte des Fachbereichs Gesundheit – Niemeyerstraße 1, Kreuzerstraße 12 und Helmeweg 2-4 – aufgegeben werden.

Die jährlichen Mietkosten für die sieben angemieteten Standorte summieren sich auf eine beträchtliche Summe, die nun im Fokus der Sparbemühungen steht.

Standort Jährliche Mietkosten (circa) Neustädter Passage 18 (Scheibe A) 1.370.000 € Albert-Schweitzer-Str. 40 231.600 € Ernst-Haeckel-Weg 10a 217.000 € Hansering 20 130.200 € Hibiskusweg 15-16 84.400 € Paul-Thiersch-Str. 1 39.000 € Reilstraße 132 37.000 €

Besonders ins Gewicht fällt die Scheibe A in der Neustädter Passage, wo mit rund 1,37 Millionen Euro jährlich der höchste Mietposten anfällt. Dieses Hochhaus wurde von der Saalesparkasse saniert, und die Stadt ist hier durch einen langfristigen Mietvertrag bis 2051 gebunden. Zudem wurde dieses für Halle-Neustadt markante Hochhaus auch auf Betreiben des damaligen Oberbürgermeisters Bernd Wiegand instand gesetzt, es hatte dazu sogar einen Bürgerentscheid gegeben, bei dem sich über 57 Prozent für das Gebäude ausgesprochen haben.

Die angekündigte Konzentration der Standorte soll nicht nur Kosten einsparen, sondern auch die internen Abläufe straffen und die Kommunikation innerhalb der Verwaltung verbessern. Die Stadt geht damit einen entscheidenden Schritt, um auf die schwierige Haushaltslage zu reagieren und eine effizientere Nutzung ihrer Immobilienbestände zu gewährleisten.