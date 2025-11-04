Du bist Halle

Eine lebensbedrohlich verletzte und eine schwerverletzte Person bei verheerenden Wohnungsbrand in der Südstadt: halbe Million Euro Schaden, Haus unbewohnbar

von · 4. November 2025

  1. Robert sagt:
    4. November 2025 um 07:07 Uhr

    Furchtbar solche Nachrichten .

