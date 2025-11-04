Eine lebensbedrohlich verletzte und eine schwerverletzte Person bei verheerenden Wohnungsbrand in der Südstadt: halbe Million Euro Schaden, Haus unbewohnbar

In der Nacht zu Dienstag ist es in der Linzer Straße in Halle zu einem schweren Wohnungsbrand gekommen. Gegen 1.30 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits eine Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand.

Nach Angaben der Polizei wurden ein 87-jähriger Mann und eine 86-jährige Frau schwer verletzt aus der betroffenen Wohnung gerettet. Beide wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Eine Person schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Zudem wurde eine weitere Person leicht verletzt.

Insgesamt mussten zwölf Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht werden. Sie kamen vorübergehend in Notunterkünften unter, zuvor wurden sie in einem zur Verfügung gestellten Bus der Halleschen Verkehrs-AG (HAVAG) betreut. Das Gebäude ist nach Einschätzung der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist bislang unklar. Das Feuer ist nach ersten Erkenntnissen in der Wohnung ausgebrochen. An dem Brandort wurde durch die Kriminaltechnik die erste Spurensuche und –Sicherung durchgeführt. Im Laufe des heutigen Tages kommen Brandursachenermittler der Polizeiinspektion und des Polizeirevieres Halle (Saale) am Brandort zum Einsatz.