Berufsinformationszentrum (BiZ) in Halle schließt von Mittwoch bis Freitag

Aus organisatorischen Gründen schließt das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Halle vom 05.11. – 07.11. 2025.

Anfragen können in dieser Zeit über den elektronischen eService der Agentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/sachsen-anhalt-sued/biz-halle gestellt werden.

Artikel Teilen: