Berufsinformationszentrum (BiZ) in Halle schließt von Mittwoch bis Freitag
Aus organisatorischen Gründen schließt das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Halle vom 05.11. – 07.11. 2025.
Anfragen können in dieser Zeit über den elektronischen eService der Agentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/sachsen-anhalt-sued/biz-halle gestellt werden.
Komisch. Aldi schließt nie „aus organisatorischen Gründen von Mittwoch bis Freitag „. Warum schaffen so etwas immer nur unsere Behörden?
Nicht, dass deren Tätigkeit jemand vermissen würde, aber seltsam ist es schon.
Dem kann ich nur zustimmen 👍
Das braucht eh keiner mehr.Die machen bestimmt dicht.ich sag nur Digtalisierung.Als ob sich da jemand auf das Biz verlässt .Oder gibt’s ein neues Konzept zur Berufsinformation?
Wo soll ich denn dann jetzt meine Berufsinformationen zentrieren?