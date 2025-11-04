Neuer Intendant wirft Publikumsmagnet „Bridges to classic“ aus dem Programm der Händelfestspiele 2026 – Star-Komponist Bernd Ruf zeigt sich „entsetzt“ und beklagt „despektierliche Mail“

Seit April steht ein neuer Name an der Spitze der traditionsreichen Händelfestspiele in Halle (Saale): Florian Amort, gebürtig aus Berchtesgaden, ist neuer Intendant der Festspiele und zugleich Direktor des Händelhauses. Damit hat ein Generationswechsel begonnen – und die neue künstlerische Handschrift kündigt sich bereits an. Die diesjährigen Händelfestspiele trugen noch ganz die Handschrift des plötzlich verstorbenen Bernd Feuchtner. 2026 aber wird erstmals alles in den Händen von Florian Amort liegen – vom Programmentwurf bis zur Umsetzung. Und schon jetzt deutet sich an, dass der neue Intendant die Festspiele in eine andere Richtung führen möchte.

Veränderungen im Programm – und beim Personal

Wie aus Festival- und Orchesterkreisen zu erfahren war, sind für die kommende Ausgabe der Händelfestspiele mehrere Neuerungen und personelle Umstrukturierungen geplant. Eine betrifft ausgerechnet eines der populärsten Formate im Festspielkalender: das Konzert „Bridges to classic“. Dieses hatte sich über fast ein Vierteljahrhundert zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Unter der Leitung von Bernd Ruf, Dirigent und Professor an der Musikhochschule Lübeck, verband das Konzert die hallesche Staatskapelle mit internationalen Pop- und Rockgrößen. Auf der Bühne standen in den vergangenen Jahren unter anderem Musiker von Toto, Supertramp, The Hooters, Maggie Reilly oder Heinz-Rudolf Kunze. Doch damit scheint nun Schluss zu sein. Nach fast 25 Jahren endet die Zusammenarbeit mit Bernd Ruf. Laut einem Schreiben, das Ruf an die Mitglieder der Staatskapelle Halle richtete, zeigte er sich „entsetzt und enttäuscht“ über den Umgang des neuen Intendanten mit ihm. Demnach habe Florian Amort während der gesamten Festspielzeit das Gespräch mit ihm gemieden und ihm schließlich per Mail eine Absage übermittelt, die Ruf als „despektierlich“ empfand.

Der Bruch mit Tradition

Mit der Entscheidung, das „Bridges to classic“-Konzert zu beenden, verabschiedet sich die Händelfestspielleitung von einem Format, das seit Ende der 1990er Jahre als Brücke zwischen Klassik und Pop galt und regelmäßig ausverkauft war. Für viele Hallenserinnen und Hallenser war dieses Konzert fester Bestandteil des Frühsommers – ein verbindendes Ereignis zwischen Generationen und Genres. Florian Amort selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den Gründen für das Aus geäußert. Eine Anfrage an das Händelhaus blieb bislang unbeantwortet. Bekannt ist aber schon das Motto „seiner“ Händelfestspiele: „Mannsbilder: Helden, Herrscher, Herzensbrecher.“ Bei vielen Kulturkennern in Halle sorgt der Schritt für Entsetzen – denn schließlich war das „Bridges“-Konzert eines der wenigen Formate der Händelfestspiele, die auch ein nicht klassikaffines Publikum ansprachen.

Ein neues Fest – und ein alter Termin

Bernd Ruf will das Ende der Reihe nicht unkommentiert hinnehmen. In seinem Schreiben an die Musiker kündigte er an, am 13. Juni 2026 – jenem Datum, an dem eigentlich das „Bridges to classic“-Konzert hätte stattfinden sollen – ein eigenes „Bridges-Orchesterfest“ mit der Staatskapelle Halle zu feiern. Er wolle nicht, dass die lange und erfolgreiche Zusammenarbeit „sang- und klanglos“ ende, heißt es in einem Schreiben an die Musiker, das dubisthalle.de vorliegt. Ob und in welcher Form dieses alternative Konzert stattfinden wird, ist derzeit offen. Bemerkenswert ist, dass auf der Webseite der Bühnen Halle das „Bridges to classic“-Konzert mit Bernd Ruf und der Staatskapelle weiterhin für den 13. Juni 2026 angekündigt wird. Offenbar ist man somit auch bei der städtischen Bühnengesellschaft Theater, Oper und Orchester GmbH (TOOH) von den Ereignissen ebenso überrumpelt wurden, wie der Screenshot zeigt.