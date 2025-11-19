16-Jähriger durch Gleichaltrigen in der Mansfelder Straße attackiert und verletzt

Am heutigen frühen Morgen gegen 00:35 Uhr kam es im Bereich Mansfelder Straße in Halle (Saale) zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil von einem Geschädigten. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen schlug der Beschuldigte ohne Vorwarnung auf den Geschädigten ein. Nachfolgend verließ der Beschuldigte den Tatort und konnte in unmittelbarer Nähe durch hinzugezogene Polizeikräfte gestellt werde. Durch die körperliche Einwirkung zog sich der 16-jährige Geschädigte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus eingeliefert. Gegen den ebenfalls 16-jährigen Beschuldigten wurden die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet, welche derzeitig andauern.

