Du bist Halle

16-Jähriger durch Gleichaltrigen in der Mansfelder Straße attackiert und verletzt

von · 19. November 2025

4 Antworten

  1. Detlef sagt:
    19. November 2025 um 17:35 Uhr

    Nachts 0:35 Uhr,da sollten die beiden eigentlich im Nest liegen und schlafen oder haben die keine Schule und Ausbildung am nächsten Tag?

    Antworten
  2. Nina L. sagt:
    19. November 2025 um 17:40 Uhr

    Was ist los in dieser Stadt?

    Antworten
  3. Emmi sagt:
    19. November 2025 um 18:54 Uhr

    Wieso sind die Jungs in dem Alter um diese Uhrzeit draußen unterwegs? Was machen die Erziehungsberechtigten? Gehen die nicht in die Schule?

    Antworten
  4. 10010110 sagt:
    19. November 2025 um 22:34 Uhr

    […] zum Nachteil von einem Geschädigten.

    Es muss „zum Nachteil eines Geschädigten“ heißen. 🙄

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert