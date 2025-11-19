Du bist Halle

Abschleppvorwürfe in Halle: Beteiligte widersprechen SPIEGEL-TV-Darstellung

von · 19. November 2025

Schlagwörter:

36 Antworten

  1. Bürgerin sagt:
    19. November 2025 um 16:28 Uhr

    In dem Beitrag fand ich es richtig mies von dem Fernsehen-Team, dass sie die junge Frau haben dort parken lassen, obwohl ihnen bewusst war, dass sie abgeschleppt wird. Ein kurzer Hinweis an sie und sie hätte 350 € gespart. Alles für die Quote.

    Antworten
  2. Carsharer sagt:
    19. November 2025 um 16:50 Uhr

    Ja. Leute belegen illegal private Parkplätze und werden abgeschleppt. Da ist jetzt nichts überraschendes bei.
    8 Stück die letzte Woche übrigens an der Pauluskirche/Carsharingzone. Wobei die natürlich kommunal sind.

    Antworten
  3. 10010110 sagt:
    19. November 2025 um 17:12 Uhr

    Ich habe den Beitrag gesehen und kann die Kritik auch nicht nachvollziehen. Vor allem das übliche „Abzocke“-Argument – Autofahrer fühlen sich ja permanent „abgezockt“, wenn sie Scheiße bauen. Wetterau hat einen Auftrag, abzuschleppen, also wird das auch gemacht. Gäbe es keine Falschparker, hätten sie auch keinen Grund zum Abschleppen.

    Und bei der Firma aus Leipzig ist das ähnlich. Nur die Abschlepperfahrer müssten auch ein bisschen in Gelassenheit geschult werden. Einfach den Job machen und gar nicht groß rumdiskutieren.

    Antworten
  4. K.W. sagt:
    19. November 2025 um 17:43 Uhr

    Nicht angeblich….Es ist Abzocke. Die haben es doch gefilmt .Immer die gleiche Masche.Wenn ich selbst kein Auto habe,das muss bestraft werden.

    Antworten
    • Carsharer sagt:
      19. November 2025 um 19:38 Uhr

      Wenn man 5 Mal den gleichen Fehler begeht wird es davon noch nicht richtig. Insbesondere beim Autofahrenden werden die Idioten nie alle. Nach 1-2 Mal Abschleppen begreifen es aber die meisten, keine Sorge.

      Das schöne am Abschleppen ist: Im Gegensatz zu einem Bußgeld was den klassischen Porsche-Fahrer nicht juckt tut Abschleppen (Auto weg, Termin verpasst) immer weh.

      Antworten
    • Carsharer sagt:
      19. November 2025 um 19:43 Uhr

      Einfach mal OAmt anrufen, die schleppen in 20-60 Minuten ab. Spült Geld in die Kasse.

      Antworten
      • 10010110 sagt:
        19. November 2025 um 22:24 Uhr

        Schön wärs. Von sich aus schleppen die nicht ab, da muss man immer erst Überzeugungsarbeit leisten. Abgesehen davon hat die Stadt Halle von einem Abschleppmanöver gar kein zusätzliches Geld. Da wird nur das Bußgeld in die Kasse gespült. Die Abschleppgebühr kriegt das Abschleppunternehmen.

        Antworten
  5. Na klar doch... sagt:
    19. November 2025 um 17:59 Uhr

    Das ist Unsinn.
    Wetterau agiert in Halle seit den 90er Jahren wie die Axt im Walde und nicht gerade seriös. Ich wurde von denen selbst schon einmal abgeschleppt weil ich auf einem riesengroßen öffentlichen Parkplatz „neben der Parklücke stand“. Niemand behindert, schon gar nicht Feuerwehr oder ähnliches, aber die denken, sie können Gott spielen. Haben die letztendlich auch verloren und mußten Abschleppgebühr + Strafe zahlen, aber nicht jeder zieht das durch.

    Antworten
  6. Michael Stuetzer sagt:
    19. November 2025 um 18:02 Uhr

    Na das sich Wetterau dazu nicht äussert, ist doch klar, die verdienen doch ganz gut mit abschleppen.

    Antworten
  7. AgD sagt:
    19. November 2025 um 18:08 Uhr

    Richtig so, Wetterau. Nicht über jedes Stöckchen springen

    Antworten
  8. Werner sagt:
    19. November 2025 um 18:48 Uhr

    Ja,die Firma ist leider auch bei Umzugsperrungen schnell da, z.B. wegen Umzug sollten die Stellplätze ab 7 Uhr gesperrt sein 7.05 Uhr stand die Firma da ! Die Umzugsfirma kam 9:30 ! Am Dienstag war der Messeparkplatz plötzlich gesperrt ,der nur am WE mit Parkschein nutzt paar ist ,auch da war die Firma schnell vor Ort !Weihnachtsfeier gesichert !!

    Antworten
    • theduke sagt:
      19. November 2025 um 21:02 Uhr

      Und wo ist jetzt das Problem. Zum Glück wurde die Stellplätze rechtzeitig beräumt, damit das Umzugsunternehmen frei Bahn hat. Immer zahlt man gut Geld für eine solche Sperrung. Da sollte der Platz auch frei sein!

      Antworten
    • 10010110 sagt:
      19. November 2025 um 22:27 Uhr

      Wenn ab 7 Uhr ein Parkverbot angemeldet ist, dann darf man da ab 7 Uhr nicht parken; so einfach ist das. Es ist völlig schnuppe, wann die Umzugsfirma kommt. Das weiß man ja vorher nicht, ob die schon um 7 oder erst später da auftauchen.

      Antworten
  9. Emmi sagt:
    19. November 2025 um 19:03 Uhr

    Firma Wetterau ist in Halle bekannt ganz schnell abzuschleppen. Sie beeilen sich total, weil sie aufgeladene Fahrzeuge nicht wieder abladen wollen, ist ja sonst ein Minusgeschäft. Da wird nicht lange gefackelt und ab auf den eigenen Stellplatz, der kostet auch noch mal. Diese Firma hat das zu ihrem Geschäftsmodell erkoren und verdient sehr gut daran.
    @100110
    Das du ein Autohasser bist und dich am Unglück von Kraftfahrern weidest, ist ja hinlänglich bekannt.

    Antworten
    • Carsharer sagt:
      19. November 2025 um 20:09 Uhr

      Jo, da macht mal ein Handwerker in Deutschland schnell seine Arbeit und schon ist es auch wieder verkehrt.

      Und du jammerst wieder weil es bei einem Unfall nicht schnell voran geht.

      Antworten
    • PaulusHallenser sagt:
      19. November 2025 um 20:47 Uhr

      10010110s Autohass ist in der Tat extrem.

      Antworten
    • theduke sagt:
      19. November 2025 um 21:03 Uhr

      Ja, und alle die falsch Parken unterstützen dieses Geschäftsmodell.

      Antworten
    • Bertram sagt:
      19. November 2025 um 21:28 Uhr

      Minusgeschäft, weil die ein Fahrzeug wieder abladen würden?! Du scheinst völlig ahnungslos zu sein …

      Gibt nun mal grundsätzlich Regeln und wer sich nicht daran hält, muss dafür gerade stehen. Versteh die Aufregung gar nicht.

      Und wenn Wetterau Standgebühren für die abgeschleppten Karren verlangt, ist das deren gutes Recht. Das Grundstück haben die ja auch nicht geschenkt bekommen oder bewirtschaften es für lau, damit die deine Karre da abstellen können, weil du zu blöd zum parken bist. Unglaublich.

      Antworten
    • SagJaNur sagt:
      19. November 2025 um 22:49 Uhr

      Und was ist an diesem Geschäftsmodell verwerflich? Nichts… jeder Autofahrer hat es selbst in der Hand, dort nicht Kunde zu werden …

      Antworten
  10. erbärmlich sagt:
    19. November 2025 um 19:44 Uhr

    Wetterau und „ein Segen, wenn mal ein Auto liegenbleibt“?
    Letztens der Unfall Ecke Burg Giebichenstein, da waren es keine 5min, sondern über eine Stunde (Bericht Unfallzeitpunkt bis Beobachtung im Stau vor Ort), bis die mal Zeit hatten. Dann aber mit Anfahrt, als ob man Sonderrechte/Wegerecht hätte.

    Antworten
    • J sagt:
      19. November 2025 um 21:59 Uhr

      Ist natürlich besser, wenn die Abschlepp-Autos sich brav im Stau anstellen. Wird die Straße bestimmt wieder schneller frei … Vor lauter Egoismus wieder mal das Mitdenken ausgeschaltet?

      Antworten
  11. DPG sagt:
    19. November 2025 um 19:54 Uhr

    Ich war mir bei dem Parkplatz auch schon mal unsicher, nachdem ich noch mal die Schilder gecheckt hatte, war mir aber klar, wo der private Parkplatz ist und wo der öffentliche.

    Ja, man könnte es besser kenntlich machen und ich verstehe gut, wenn da manche verwirrt sind. Aber man kommt dahinter.

    Ich hatte auch schon oft den Fall, dass der deutlich gekennzeichnete Carsharingparkplatz belegt war und ich dann einen anderen suchen musste. Da agieren viele Autofahrer sehr rücksichtslos und ich hätte mir schon gewünscht, dass die dann abgeschleppt werden.

    Antworten
    • Carsharer sagt:
      19. November 2025 um 20:10 Uhr

      OAmt (Leitstelle) anrufen. 24/7. Die schleppen dann ab, manchmal gehts echt schnell. Ist auch für den Lerneffekt gut, selbst wenn du schon woanders geparkt hast.

      Antworten
    • J sagt:
      19. November 2025 um 22:01 Uhr

      In Halle wird doch so gut wie nie abgeschleppt. Wenn die Stadt da mal ernsthaft durchgreifen würde, dann wäre die Stadt um einiges sicherer und man würde sich von viel weniger Egoisten auf der Nase rumtrampeln lassen.

      Antworten
  12. Niemand mag euch sagt:
    19. November 2025 um 20:31 Uhr

    Diese Maschen machen machen die Firma Wetterau mit Wemax seit fast 20 jahren jetzt schon. 2008 war ich für 5 min kurz weg und mein Auto befand sich auf dem Abschlepper. Einee guckt dort den ganzen Tag am Fenster und der Abschlepper befindet sich in einer Nebenstraße und versteckt sich habe das schon gesehen. Eine Zeit lang gab es mal viele große bunte und offensichtliche Hinweisschilder auf der Parkfläche, die aber so nicht mehr existieren.

    Antworten
  13. Schmidt sagt:
    19. November 2025 um 20:40 Uhr

    Wenn man von einem Abschleppdienst – egal welchem – abgeschleppt wird, sollte man sich eine Quittung geben lassen.
    Kann man bei Wetterau mittlerweile auch mit Karte zahlen oder ist nur Barzahlung möglich?

    Antworten
  14. Hans-Karl sagt:
    19. November 2025 um 20:56 Uhr

    Das klingt ja jetzt nach einem knallharten Recherchen durch DbH. Ihr entwickelt euch beständig weiter. Gut so.

    Antworten
  15. Halle-Leser sagt:
    19. November 2025 um 22:09 Uhr

    Ein Unternehmen, was sowohl von der Stadt selbst als auch vom ADAC gepudert wird.

    Ich glaub, das nennt man winwinwin.
    Da spielt es dann keine Rolle, ob da irgendeine Kamera einen bedauerlichen Einzelfall aufnimmt.

    Antworten
  16. Ralle sagt:
    20. November 2025 um 04:27 Uhr

    Die Abzocke ist mir seit über 16 Jahren bekannt. Wurde genau an der gleichen Stelle vor 16 Jahren vom gleichen Unternehmen abgeschleppt – ich stand keine 10 min auf dem Parkplatz. Damals waren es „nur“ 230 €. Immer noch ein sehr lukratives Geschäft. Respekt.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert