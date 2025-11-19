Abschleppvorwürfe in Halle: Beteiligte widersprechen SPIEGEL-TV-Darstellung
Ein aktueller Beitrag von SPIEGEL TV über angebliche „Abzocke“ beim Abschleppen von Fahrzeugen sorgt bundesweit für Aufmerksamkeit. Während einige Fälle – etwa in Leipzig – nachvollziehbare Fragen aufwerfen, stellt sich die Situation in Halle (Saale) anders dar. Das geht aus Stellungnahmen der früheren Verantwortlichen hervor, die die Darstellung im Fernsehbeitrag zurückweisen.
Privatparkplatz – seit Jahren klar geregelt
Die Parkfläche in der Großen Brauhausstraße wurde zum Zeitpunkt der Dreharbeiten von der Wemax GmbH verwaltet. Das Unternehmen betont, dass die Regeln für das Parken dort seit vielen Jahren eindeutig seien:
- Die Fläche ist seit 2007 – abgesehen von einer kurzen Unterbrechung – als Privatparkplatz ausgeschildert.
- Geparkt werden darf ausschließlich mit einer gültigen Berechtigung.
- Kontrollen und Abschleppmaßnahmen erfolgten im Auftrag des Verwalters durch die Firma Wetterau, mit der ein langfristiger Vertrag bestand.
Die bauliche Situation vor Ort – unter anderem Zäune und eine erhöhte Bordsteinkante – soll außerdem klar markieren, dass es sich nicht um öffentlichen Raum handelt. Ein versehentliches Befahren sei nach Angaben des früheren Betreibers kaum möglich.
Wemax verweist auf gefestigte Rechtslage
Geschäftsführer Torsten Märker hebt hervor, dass das Vorgehen juristisch auf sicherer Grundlage stehe. Grundlage seien unter anderem:
- Besitzschutz nach §§ 858 ff. BGB
- Geschäftsführung ohne Auftrag nach §§ 677 ff. BGB
- sowie ein BGH-Urteil aus dem Jahr 2009 (V ZR 144/08), das Abschleppmaßnahmen auf Privatgrundstücken ausdrücklich bestätigt.
Das Abschleppen sei für die Verwaltung kein Geschäftsmodell gewesen, sondern eine notwendige Maßnahme, um die Interessen der zahlenden Mieter zu schützen. Würden unberechtigte Fahrzeuge geduldet, drohten laut Märker Beschwerden oder sogar Kündigungen von Mietern.
Wetterau zeigt Gelassenheit
Die Firma Wetterau, die für die praktische Durchführung der Abschleppvorgänge zuständig war, reagierte auf Nachfrage kurz und knapp. Man sehe derzeit keinen Anlass, den TV-Beitrag zu kommentieren. Am Telefon hieß es lediglich:
„Wir lassen den Beitrag so stehen. Wir sind da völlig tiefenentspannt.“
Eine schriftliche Stellungnahme ging bis zur gesetzten Frist nicht ein.
Offene Fragen an weitere Beteiligte
Auch die K+S Parkmanagement GbR, die die Fläche später übernahm, sowie die Redaktion von SPIEGEL TV selbst, wurden um Stellungnahme gebeten. Bis Redaktionsschluss erreichte uns jedoch keine Antwort.
In dem Beitrag fand ich es richtig mies von dem Fernsehen-Team, dass sie die junge Frau haben dort parken lassen, obwohl ihnen bewusst war, dass sie abgeschleppt wird. Ein kurzer Hinweis an sie und sie hätte 350 € gespart. Alles für die Quote.
Ja. Leute belegen illegal private Parkplätze und werden abgeschleppt. Da ist jetzt nichts überraschendes bei.
8 Stück die letzte Woche übrigens an der Pauluskirche/Carsharingzone. Wobei die natürlich kommunal sind.
Ich habe den Beitrag gesehen und kann die Kritik auch nicht nachvollziehen. Vor allem das übliche „Abzocke“-Argument – Autofahrer fühlen sich ja permanent „abgezockt“, wenn sie Scheiße bauen. Wetterau hat einen Auftrag, abzuschleppen, also wird das auch gemacht. Gäbe es keine Falschparker, hätten sie auch keinen Grund zum Abschleppen.
Und bei der Firma aus Leipzig ist das ähnlich. Nur die Abschlepperfahrer müssten auch ein bisschen in Gelassenheit geschult werden. Einfach den Job machen und gar nicht groß rumdiskutieren.
Du kannst Beiträge verarbeiten? 🙈
Nicht angeblich….Es ist Abzocke. Die haben es doch gefilmt .Immer die gleiche Masche.Wenn ich selbst kein Auto habe,das muss bestraft werden.
Wenn man 5 Mal den gleichen Fehler begeht wird es davon noch nicht richtig. Insbesondere beim Autofahrenden werden die Idioten nie alle. Nach 1-2 Mal Abschleppen begreifen es aber die meisten, keine Sorge.
Das schöne am Abschleppen ist: Im Gegensatz zu einem Bußgeld was den klassischen Porsche-Fahrer nicht juckt tut Abschleppen (Auto weg, Termin verpasst) immer weh.
Einfach mal OAmt anrufen, die schleppen in 20-60 Minuten ab. Spült Geld in die Kasse.
Schön wärs. Von sich aus schleppen die nicht ab, da muss man immer erst Überzeugungsarbeit leisten. Abgesehen davon hat die Stadt Halle von einem Abschleppmanöver gar kein zusätzliches Geld. Da wird nur das Bußgeld in die Kasse gespült. Die Abschleppgebühr kriegt das Abschleppunternehmen.
Das ist Unsinn.
Wetterau agiert in Halle seit den 90er Jahren wie die Axt im Walde und nicht gerade seriös. Ich wurde von denen selbst schon einmal abgeschleppt weil ich auf einem riesengroßen öffentlichen Parkplatz „neben der Parklücke stand“. Niemand behindert, schon gar nicht Feuerwehr oder ähnliches, aber die denken, sie können Gott spielen. Haben die letztendlich auch verloren und mußten Abschleppgebühr + Strafe zahlen, aber nicht jeder zieht das durch.
Eine fetzige Geschichte. Klingt auch gar nicht ausgedacht. 😉
Einer muss die Drecksarbeit ja machen.
Fraglich, warum du nicht in die Parklücke gefahren bist. Du hast dir also das Problem selbst geschaffen. Hättest du dich an die Regeln gehalten, wärst du auch nicht abgeschleppt worden.
Na das sich Wetterau dazu nicht äussert, ist doch klar, die verdienen doch ganz gut mit abschleppen.
Man sogar sagen, es ist ihre Haupteinnahmequelle. Als würde die kaum was anderes machen.
Logisch, ist ja auch ne Abschleppfirma.
…aber das ist sogar deren Geschäftsmodell.
Funktioniert solange, wie sich Autofahren und Regeln nicht vereinbaren lassen…
Richtig so, Wetterau. Nicht über jedes Stöckchen springen
Ja,die Firma ist leider auch bei Umzugsperrungen schnell da, z.B. wegen Umzug sollten die Stellplätze ab 7 Uhr gesperrt sein 7.05 Uhr stand die Firma da ! Die Umzugsfirma kam 9:30 ! Am Dienstag war der Messeparkplatz plötzlich gesperrt ,der nur am WE mit Parkschein nutzt paar ist ,auch da war die Firma schnell vor Ort !Weihnachtsfeier gesichert !!
Und wo ist jetzt das Problem. Zum Glück wurde die Stellplätze rechtzeitig beräumt, damit das Umzugsunternehmen frei Bahn hat. Immer zahlt man gut Geld für eine solche Sperrung. Da sollte der Platz auch frei sein!
Wenn ab 7 Uhr ein Parkverbot angemeldet ist, dann darf man da ab 7 Uhr nicht parken; so einfach ist das. Es ist völlig schnuppe, wann die Umzugsfirma kommt. Das weiß man ja vorher nicht, ob die schon um 7 oder erst später da auftauchen.
Firma Wetterau ist in Halle bekannt ganz schnell abzuschleppen. Sie beeilen sich total, weil sie aufgeladene Fahrzeuge nicht wieder abladen wollen, ist ja sonst ein Minusgeschäft. Da wird nicht lange gefackelt und ab auf den eigenen Stellplatz, der kostet auch noch mal. Diese Firma hat das zu ihrem Geschäftsmodell erkoren und verdient sehr gut daran.
@100110
Das du ein Autohasser bist und dich am Unglück von Kraftfahrern weidest, ist ja hinlänglich bekannt.
Jo, da macht mal ein Handwerker in Deutschland schnell seine Arbeit und schon ist es auch wieder verkehrt.
Und du jammerst wieder weil es bei einem Unfall nicht schnell voran geht.
10010110s Autohass ist in der Tat extrem.
Ja, und alle die falsch Parken unterstützen dieses Geschäftsmodell.
Minusgeschäft, weil die ein Fahrzeug wieder abladen würden?! Du scheinst völlig ahnungslos zu sein …
Gibt nun mal grundsätzlich Regeln und wer sich nicht daran hält, muss dafür gerade stehen. Versteh die Aufregung gar nicht.
Und wenn Wetterau Standgebühren für die abgeschleppten Karren verlangt, ist das deren gutes Recht. Das Grundstück haben die ja auch nicht geschenkt bekommen oder bewirtschaften es für lau, damit die deine Karre da abstellen können, weil du zu blöd zum parken bist. Unglaublich.
Und was ist an diesem Geschäftsmodell verwerflich? Nichts… jeder Autofahrer hat es selbst in der Hand, dort nicht Kunde zu werden …
Wetterau und „ein Segen, wenn mal ein Auto liegenbleibt“?
Letztens der Unfall Ecke Burg Giebichenstein, da waren es keine 5min, sondern über eine Stunde (Bericht Unfallzeitpunkt bis Beobachtung im Stau vor Ort), bis die mal Zeit hatten. Dann aber mit Anfahrt, als ob man Sonderrechte/Wegerecht hätte.
Ist natürlich besser, wenn die Abschlepp-Autos sich brav im Stau anstellen. Wird die Straße bestimmt wieder schneller frei … Vor lauter Egoismus wieder mal das Mitdenken ausgeschaltet?
Ich war mir bei dem Parkplatz auch schon mal unsicher, nachdem ich noch mal die Schilder gecheckt hatte, war mir aber klar, wo der private Parkplatz ist und wo der öffentliche.
Ja, man könnte es besser kenntlich machen und ich verstehe gut, wenn da manche verwirrt sind. Aber man kommt dahinter.
Ich hatte auch schon oft den Fall, dass der deutlich gekennzeichnete Carsharingparkplatz belegt war und ich dann einen anderen suchen musste. Da agieren viele Autofahrer sehr rücksichtslos und ich hätte mir schon gewünscht, dass die dann abgeschleppt werden.
OAmt (Leitstelle) anrufen. 24/7. Die schleppen dann ab, manchmal gehts echt schnell. Ist auch für den Lerneffekt gut, selbst wenn du schon woanders geparkt hast.
In Halle wird doch so gut wie nie abgeschleppt. Wenn die Stadt da mal ernsthaft durchgreifen würde, dann wäre die Stadt um einiges sicherer und man würde sich von viel weniger Egoisten auf der Nase rumtrampeln lassen.
Diese Maschen machen machen die Firma Wetterau mit Wemax seit fast 20 jahren jetzt schon. 2008 war ich für 5 min kurz weg und mein Auto befand sich auf dem Abschlepper. Einee guckt dort den ganzen Tag am Fenster und der Abschlepper befindet sich in einer Nebenstraße und versteckt sich habe das schon gesehen. Eine Zeit lang gab es mal viele große bunte und offensichtliche Hinweisschilder auf der Parkfläche, die aber so nicht mehr existieren.
Wenn man von einem Abschleppdienst – egal welchem – abgeschleppt wird, sollte man sich eine Quittung geben lassen.
Kann man bei Wetterau mittlerweile auch mit Karte zahlen oder ist nur Barzahlung möglich?
Das klingt ja jetzt nach einem knallharten Recherchen durch DbH. Ihr entwickelt euch beständig weiter. Gut so.
Ein Unternehmen, was sowohl von der Stadt selbst als auch vom ADAC gepudert wird.
Ich glaub, das nennt man winwinwin.
Da spielt es dann keine Rolle, ob da irgendeine Kamera einen bedauerlichen Einzelfall aufnimmt.
Die Abzocke ist mir seit über 16 Jahren bekannt. Wurde genau an der gleichen Stelle vor 16 Jahren vom gleichen Unternehmen abgeschleppt – ich stand keine 10 min auf dem Parkplatz. Damals waren es „nur“ 230 €. Immer noch ein sehr lukratives Geschäft. Respekt.