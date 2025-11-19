Abschleppvorwürfe in Halle: Beteiligte widersprechen SPIEGEL-TV-Darstellung

Ein aktueller Beitrag von SPIEGEL TV über angebliche „Abzocke“ beim Abschleppen von Fahrzeugen sorgt bundesweit für Aufmerksamkeit. Während einige Fälle – etwa in Leipzig – nachvollziehbare Fragen aufwerfen, stellt sich die Situation in Halle (Saale) anders dar. Das geht aus Stellungnahmen der früheren Verantwortlichen hervor, die die Darstellung im Fernsehbeitrag zurückweisen.

Privatparkplatz – seit Jahren klar geregelt

Die Parkfläche in der Großen Brauhausstraße wurde zum Zeitpunkt der Dreharbeiten von der Wemax GmbH verwaltet. Das Unternehmen betont, dass die Regeln für das Parken dort seit vielen Jahren eindeutig seien:

Die Fläche ist seit 2007 – abgesehen von einer kurzen Unterbrechung – als Privatparkplatz ausgeschildert.

Geparkt werden darf ausschließlich mit einer gültigen Berechtigung.

Kontrollen und Abschleppmaßnahmen erfolgten im Auftrag des Verwalters durch die Firma Wetterau, mit der ein langfristiger Vertrag bestand.

Die bauliche Situation vor Ort – unter anderem Zäune und eine erhöhte Bordsteinkante – soll außerdem klar markieren, dass es sich nicht um öffentlichen Raum handelt. Ein versehentliches Befahren sei nach Angaben des früheren Betreibers kaum möglich.

Wemax verweist auf gefestigte Rechtslage

Geschäftsführer Torsten Märker hebt hervor, dass das Vorgehen juristisch auf sicherer Grundlage stehe. Grundlage seien unter anderem:

Besitzschutz nach §§ 858 ff. BGB

Geschäftsführung ohne Auftrag nach §§ 677 ff. BGB

sowie ein BGH-Urteil aus dem Jahr 2009 (V ZR 144/08), das Abschleppmaßnahmen auf Privatgrundstücken ausdrücklich bestätigt.

Das Abschleppen sei für die Verwaltung kein Geschäftsmodell gewesen, sondern eine notwendige Maßnahme, um die Interessen der zahlenden Mieter zu schützen. Würden unberechtigte Fahrzeuge geduldet, drohten laut Märker Beschwerden oder sogar Kündigungen von Mietern.

Wetterau zeigt Gelassenheit

Die Firma Wetterau, die für die praktische Durchführung der Abschleppvorgänge zuständig war, reagierte auf Nachfrage kurz und knapp. Man sehe derzeit keinen Anlass, den TV-Beitrag zu kommentieren. Am Telefon hieß es lediglich:

„Wir lassen den Beitrag so stehen. Wir sind da völlig tiefenentspannt.“

Eine schriftliche Stellungnahme ging bis zur gesetzten Frist nicht ein.

Offene Fragen an weitere Beteiligte

Auch die K+S Parkmanagement GbR, die die Fläche später übernahm, sowie die Redaktion von SPIEGEL TV selbst, wurden um Stellungnahme gebeten. Bis Redaktionsschluss erreichte uns jedoch keine Antwort.