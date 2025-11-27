Advents-Benefizkonzert des Rotary Club Halle/Saale am Dienstag in den Franckeschen Stiftungen

Wie jedes Jahr zu Beginn der vorweihnachtlichen Zeit lädt der Rotary Club Halle/Saale gemeinsam mit dem Musikzweig des Landesgymnasium Latina „August Hermann Francke“ zum Adventskonzert. Es findet statt am 2.12.2025 um 18.30 Uhr im Freylinghausen-Saal der Franckeschen Stiftungen. Die Federführung liegt in den Händen von Christian Meinel. Der Erlös kommt dem Musikzweig der Latina zu Gute. Zudem wird der Rotary Preis für besondere musikalische Leistungen ausgeschrieben. Zu hören sind Werke u.a. von Corelli, Dvořák, Svoboda u.a. Natürlich werden auch gemeinsam gesungene Weihnachtslieder erklingen. Karten sind noch an der Abendkasse für 8 € erhältlich.

