Tag der offenen Tür an der KGS Humboldt

Die KGS “Wilhelm von Humboldt” in Halle-Neustadt lädt am Freitag, 28. November, zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 15 bis 18 Uhr gibt es im und am Schulgebäude in der Lilienstraße ein vielfältiges Programm.

Unter anderem warten auf die Besucher Mitmachexperimente, Zweifelderballturnier, Bastelaktionen. Das Jugendblasorchester tritt auf. Es gibt zudem eine Märchenrallye und ein Escape Game. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, unter anderem mit Grillstand und Waffelbäckerei.