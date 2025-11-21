Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ zum „Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ am Dienstag in der Silberhöhe

Das Gewaltschutznetzwerk in Halle (Saale) organisiert auch in diesem Jahr am bundesweiten „Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ die Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“. Von 12 bis 16 Uhr findet am Gesundheitszentrum Halle-Silberhöhe e.V. ein Aktionstag anlässlich des „Tags gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ statt. Hier gibt es Informationen, Hilfsangebote und einen Austausch zu Formen von Gewalt. Ziel ist es, Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen und gemeinsam Wege aus der Gewalt zu finden.

In der Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ werden in verschiedenen Bäckereifilialen bedruckte Bäckertüten ausgegeben. Auf der Rückseite finden sich mehrsprachige Informationen zu Unterstützungs- und Beratungsangeboten im Gewaltschutzbereich. Über einen QR-Code können weiterführende Informationen und Kontaktdaten direkt mit dem Smartphone aufgerufen werden. Ziel der Aktion ist es, betroffene Frauen niedrigschwellig auf das Gewaltschutznetzwerk aufmerksam zu machen.