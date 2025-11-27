Auszeichnung für Intensivpflege Dietrich&Siedel: Unternehmer-Preis des Ostdeutschen Sparkassenverbandes geht nach Halle

Die Intensiv Team Dietrich & Siedel GmbH aus Halle (Saale) ist vom Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) als Kommune des Jahres in Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden.

Erfolg im eigenen Unternehmen, ein lebendiges Vereinsleben und lebenswerte Städte und Gemeinden, dafür steht der Unternehmer-Preis des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) seit jeher. Am Donnerstag wurde er unter dem Motto „Mut. Miteinander. Möglichmacher“ vor über 430 Gästen in Potsdam feierlich verliehen. Die Auszeichnung „Unternehmen des Jahres“ würdigt Unternehmen, die sich mit einem kreativen Potenzial und einem modernen Marketing am Markt behaupten und durch stabiles Wachstum dauerhaft Arbeitsplätze schaffen.

„Ausgezeichnet werden mutige Menschen, die allen Krisen trotzen und Herausforderungen zu Chancen für die Gesellschaft machen. Sie stehen für die Leistungsstärke und die Kreativität der ostdeutschen Städte und Landkreise. In diesen bewegten Zeiten brauchen wir Menschen, die etwas bewegen“, würdigte der Geschäftsführende OSV-Präsident, Ludger Weskamp, die Kandidaten.

„Wir freuen uns sehr, dass ein Unternehmen aus Halle mit dem diesjährigen Unternehmer-Preis ausgezeichnet wird: In Zeiten, in denen der demografische Wandel und der Fachkräftemangel die Pflegebranche vor enorme Herausforderungen stellt, zeigt das Intensiv Team Dietrich & Siedel mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie verantwortungsvolle Pflege gelebt wird“, unterstrich SaalesparkassenVorstand Christian Rothe zur Preisvergabe.

„Mit unentwegtem Einsatz und hoher Professionalität meistert das Unternehmen den anspruchsvollen Alltag der Intensivpflege und stellt dabei stets den Menschen in den Mittelpunkt. Gleichzeitig sichert das Intensiv Team Dietrich & Siedel Arbeitsplätze und beweist, dass unternehmerischer Mut, Menschlichkeit und gesellschaftliche Verantwortung Hand in Hand gehen. Dieses Unternehmen ist ein echtes Vorbild für unsere Region“, so Christian Rothe weiter.

Die Intensiv Team Dietrich & Siedel GmbH aus Halle (Saale) widmet sich Patienten, die besonders intensive Pflege und Betreuung benötigen. „Die Pflege im häuslichen Umfeld ist uns eine Herzensangelegenheit“, so Krankenpflegerinn Anke Siedel, die die Firma gemeinsam mit Kaufmann Tino Dietrich im Jahr 2016 gründete.

Das Duo richtete eigene, pflegegerechte und gemütlich ausgestattete Intensivpflege-Wohngemeinschaften im Süden Sachsen-Anhalts ein. Wichtig ist ihnen, dass ihre 50 Patienten nicht nur versorgt werden, sondern auch am Leben teilhaben können, beispielsweise durch Ausflüge und Familienfeiern. Großen Wert legen die Geschäftsführer auf die Zufriedenheit ihrer 230 Mitarbeiter. „Sie sind unser höchstes Gut.“ Das zeigt sich in guter Bezahlung, Fortbildungen und vielen Extraleistungen.

Insgesamt 13 Preisträger haben sich unter knapp 280 Bewerbern durchgesetzt. Ausgezeichnet wurden je ein Preisträger aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt in den Kategorien „Unternehmen des Jahres“, „Verein des Jahres“ sowie „Kommune des Jahres“. Die SuperIllu vergibt traditionell den Sonderpreis.

Die Sieger kommen in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt aus Halle (Saale), Wernigerode (Stadt Wernigerode/ Kommune des Jahres) und Arendsee (Rund um den See e. V./ Verein des Jahres).