MDV informiert: Geänderte Fahrpläne für S-Bahnen, Nahverkehrszüge, Straßenbahnen und Busse ab 14. Dezember

Im deutschlandweiten Schienenpersonenfernverkehr erfolgt am 14. Dezember ein Fahrplanwechsel, wodurch sich zentrale Knoten, Fahrzeiten und Linien im gesamten Netz umstellen. Daher kommt es im Liniennetz der Mitteldeutschen S-Bahn (MDSB) sowie auf weiteren Regionalbahnlinien im MDV-Gebiet zu umfangreichen Fahrplanänderungen. Dies umfasst teilweise neue Linienführungen sowie geänderte Fahrzeiten.

Damit Umstiege zwischen Schiene und Bus weiterhin gewährleistet werden, wurden zahlreiche Fahrpläne der Busverkehre im MDV-Gebiet auf die neuen S-Bahn-Zeiten abgestimmt. Hierdurch ergeben sich teilweise umfangreiche Änderungen in den Busnetzen der Landkreise Leipzig, Nordsachsen, Altenburger Land und Saalekreis.

Der Fahrplanwechsel wird gleichzeitig auch dafür genutzt, um schon länger geplante Anpassungen in einigen Mittelzentren vorzunehmen. So orientiert sich beispielsweise der Stadtverkehr in Merseburg künftig an der Bezeichnungslogik anderer Städte und stellt die Linienbezeichnung von Buchstaben auf Ziffern um. Am Bahnhof in Grimma treffen sich künftig die Busse zu einem gebündelten Umstiegszeitpunkt, sodass Fahrgäste noch leichter von einer Linie in die andere umsteigen können.

In Leipzig wurden bereits am 24. November Änderungen in den Fahrplänen einiger Straßenbahn- und Buslinien im Rahmen des „Liniennetz der Zukunft“ vorgenommen. In Halle (Saale) erfolgen Änderungen im Straßenbahn- und Busnetz zum 14. Dezember.

Informationen für Fahrgäste

Im Fahrplanauskunftssystem auf www.mdv.de, auf den Webseiten der Verkehrsunternehmen und in den ÖPNV-Apps DB Navigator, MOOVME, INSA, LeipzigMOVE und movemix sind die Änderungen ab 14.12.2025 eingearbeitet. Fahrgäste können ihre Verbindungen einfach eingeben, sich eventuelle Änderungen ab dem 14.12. ansehen und sich umfassend informieren. Einen Überblick zu den wichtigsten Änderungen können sich Fahrgäste zudem auf der Webseite www.1ticket.de/fahrplanwechsel verschaffen. Für Fragen zu geänderten Fahrten steht das MDV-Infotelefon unter 0341 – 52 98 38 18 zum Ortstarif zur Verfügung. Alle Änderungen vor Ort teilen die Verkehrsunternehmen im MDV-Gebiet mit.