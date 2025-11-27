Du bist Halle

MDV informiert: Geänderte Fahrpläne für S-Bahnen, Nahverkehrszüge, Straßenbahnen und Busse ab 14. Dezember

von · 27. November 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert