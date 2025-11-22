Auto hat sich überschlagen: drei Verletzte bei Unfall am Petersberg

Ein 28-jähriger Mann befuhr am Freitag um 18:45 Uhr mit seinem Pkw die L144. Kurz vor Ortseingang Werderthau kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in der Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer und seine 21 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Eine 23-jährige weitere Insassin des Autos wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle waren drei Rettungswagen, ein Hubschrauber und die Feuerwehren Ostrau, Mösthinsdorf und Petersberg mit insgesamt 26 Mann im Einsatz.

